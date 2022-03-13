Берлином для Путина будет полное освобождение Украины, включая Крым и Донбасс, – Геращенко

Бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко убежден, что война завершится тотальной победой Украины. По его мнению, нам удастся вернуть каждый клочок оккупированных врагом территорий.

Геращенко убежден, что победа в войне возможна только после нанесения путинской военной машине тяжелых поражений. Для этого украинцам нужно быть слаженными и храбрыми.

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"Только тогда наступит мир"

Геращенко призывает сделать под Киевом "Сталинград", а "Курскую дугу" – под Харьковом.

Берлином для Путина будет полное освобождение Украинской земли от оккупантов, включая Крым и Донбасс. Только тогда, когда мы выдворим врага за пределы нашей страны и наступит мир, – написал Геращенко.

Также бывший министр МВД добавил, что никакие переговоры с агрессором ни к чему не приведут, поэтому максимум, о чем может идти речь, это гуманитарные коридоры.

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