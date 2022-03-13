Берлином для Путина будет полное освобождение Украины, включая Крым и Донбасс, – Геращенко
Источник:фейсбук Антона Геращенка
Бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко убежден, что война завершится тотальной победой Украины. По его мнению, нам удастся вернуть каждый клочок оккупированных врагом территорий.
Геращенко убежден, что победа в войне возможна только после нанесения путинской военной машине тяжелых поражений. Для этого украинцам нужно быть слаженными и храбрыми.
Интересно Российская пропаганда подготовила "пособия" для создания фейков
"Только тогда наступит мир"
Геращенко призывает сделать под Киевом "Сталинград", а "Курскую дугу" – под Харьковом.
Берлином для Путина будет полное освобождение Украинской земли от оккупантов, включая Крым и Донбасс. Только тогда, когда мы выдворим врага за пределы нашей страны и наступит мир, – написал Геращенко.
Также бывший министр МВД добавил, что никакие переговоры с агрессором ни к чему не приведут, поэтому максимум, о чем может идти речь, это гуманитарные коридоры.
Не пропустите: Украинцы вместе спели гимн