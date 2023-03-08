Так, в армию не могут призвать из-за наличия определенных болезней, в частности онкозаболеваний. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Могут ли мобилизовать в ВСУ человека с расстройствами психики и поведения

Военного с онкозаболеванием освобождают от мобилизации

Основанием для непригодности к военной службе с исключением из военного учета есть:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п.), со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Отметим, что другие онкозаболевания делают непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным – в военное.

Важно! Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.

Когда в Украине могут объявить целевую мобилизацию

В Украине могут объявить целевую мобилизацию, но уже после завершения боевых действий на территории нашего государства.

Так, такой вид мобилизации может быть объявлен для ликвидации последствий военных действий и восстановления тех городов или поселков, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения России.

Если на территории Украины будет объявлена целевая мобилизация, к ней будут привлекаться трудоспособное население, не подлежащее призыву на военную службу и не имеющее ограничений по возрасту и состоянию здоровья.