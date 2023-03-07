Порядок его проведения будет определять президент Украины. 24 Канал разобрался, какой закон это регулирует и что он предполагает.

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Что такое целевая мобилизация

Такой вид мобилизации может быть объявлен для ликвидации последствий военных действий и восстановления тех городов или поселков, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения России. В Положение о единой государственной системе гражданской защиты был добавлен пункт о дополнительных задачах в восстановительный период.

Прежде всего, к ликвидации последствий российской агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения,
– говорится в документе.

Если на территории Украины будет объявлена целевая мобилизация, к ней будут привлекаться трудоспособное население, не подлежащее призыву на военную службу и не имеющее ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Какие задачи предполагает целевая мобилизация:

  • ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;
  • меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры;
  • определение населенных пунктов, требующих проведения гуманитарного разминирования;
  • маркировка опасных территорий.

Главное о мобилизации в Украине

  • Мобилизация в нашем государстве продолжается с момента объявления военного положения. Пока его продлили 7 февраля еще на 90 суток – то есть до 20 мая 2023 года.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в Украине еще не завершен. По данным высокопоставленного чиновника, отбор кандидатов на мобилизацию корректируют по потребностям Генштаба ВСУ. То есть, четко знают необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов.