Так, например, в Законе Украины говорится, что непригодными к военной службе с исключением из военного учета становятся больные, которые имеют резко выраженные стойкие психические расстройства. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Также непригодны к военной службе по состоянию психического здоровья люди, страдающие:

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Другие нарушения психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность оценивается в индивидуальном порядке.

Какие болезни делают мужчину полностью непригодным к службе

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Главное о мобилизации в Украине

Следует напомнить, что мобилизация в нашем государстве продолжается с момента объявления военного положения. Пока его продлили 7 февраля еще на 90 суток – то есть до 20 мая 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в Украине еще не завершен. По данным высокопоставленного чиновника, отбор кандидатов на мобилизацию корректируют по потребностям Генштаба ВСУ.