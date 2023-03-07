Так, до прикладу, у Законі України мовиться, що непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку стають хворі, які мають різко виражені стійкі психічні розлади. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Також непридатними до військової служби за станом психічного здоров'я є люди, що страждають на:

розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренію, шизотипові і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими проявами;

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибоку і важку розумову відсталість.

Інші розлади психіки і поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час – придатність оцінюється в індивідуальному порядку.

Які хвороби роблять чоловіка повністю непридатним до служби

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес тощо);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Головне про мобілізацію в Україні

Варто нагадати, що мобілізація в нашій державі триває з часу оголошення воєнного стану. Наразі його продовжили 7 лютого ще на 90 діб – тобто до 20 травня 2023 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мобілізаційний план в Україні ще не завершений. За даними високопосадовця, відбір кандидатів на мобілізацію корегують за потребами Генштабу ЗСУ.