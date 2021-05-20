Bellingcat в своих расследованиях рассказывал о причастности "Беса" к сбитию малайзийского Boeing MH-17. Впрочем, он так и не стал одним из обвиняемых суда в Нидерландах, рассматривающего дело.

Смотрите еще Была на свадьбе дочери боевика Бабая: сотрудница ОБСЕ работает в миссии ЕС в Украине

Безлер проходит по делу сбития Boeing MH-17

Безлер фигурирует в деле сбития самолета и даже давал показания международной Совместной следственной группе. Доказательствами причастности Безлера к сбитию пассажирского самолета в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.

Кроме того, именно Безлер командовал вооруженными формированиями России на Донбассе.

Обратите внимание! Самолет Boeing-777 сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров погибли. Суд идет с марта 2020 года. Кстати, в Нидерландах провели независимое расследование о роли Украины в катастрофе MH17. Обнаружили, что государство не виновно.

Телефонные разговоры Безлера

Первый разговор состоялся за несколько минут до катастрофы. Один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" полетела в его направлении.

Второй – разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы. Тогда Безлер звонил другому представителю боевиков и сообщал о сбитии самолета.

Что известно об Игоре Безлере?

Он



Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное для следствия место. Он экс-главарь боевиков так называемой "ДНР", гражданин России. Известен по позывному "Бес". В апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы участвовал в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке.Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное для следствия место.

Что делал Безлер на Донбассе

По информации СБУ, Игорь Безлер попал на Донбасс еще в 2012 году, где жил до февраля 2014 года. После этого он поехал в Крым, где принимал участие в захвате полуострова Россией.

Весной 2014 года вернулся на Донбасс.

Правоохранительные органы Украины обвиняют его в терроризме, захвате административных зданий, оружия, в похищении и убийстве людей.

Что Безлеру приписывает Bellingcat

Bellingcat приводит еще один разговор, где вероятный Безлер сообщает российскому куратору из ГРУ Василию Геранину о сбитом самолете, который оказался гражданским.

В свою очередь журналисты не исключают, что российский "БУК", который сбил самолет, определил его на радарах и запустил ракету без звонка. Другое дело, находился ли "БУК" в подчинении Безлера. К тому же, вызывает дискуссию точная датировка звонков, пуска ракеты и сбития.

Сам Безлер настаивает, что в Bellingcat не только ошибочно интерпретировали его телефонные звонки, но и зря прямо идентифицировали его как лицо, причастное к авиакатастрофе.

Каждое упоминание Безлера журналистами, по его мнению, его позорит, за что он и требует возмещения.



Главное о катастрофе МН17 на Донбассе / Инфографика 24 канала