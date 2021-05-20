Bellingcat в своих расследованиях рассказывал о причастности "Беса" к сбитию малайзийского Boeing MH-17. Впрочем, он так и не стал одним из обвиняемых суда в Нидерландах, рассматривающего дело.
Смотрите еще Была на свадьбе дочери боевика Бабая: сотрудница ОБСЕ работает в миссии ЕС в Украине
Безлер проходит по делу сбития Boeing MH-17
Безлер фигурирует в деле сбития самолета и даже давал показания международной Совместной следственной группе. Доказательствами причастности Безлера к сбитию пассажирского самолета в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.
Кроме того, именно Безлер командовал вооруженными формированиями России на Донбассе.
Телефонные разговоры Безлера
Первый разговор состоялся за несколько минут до катастрофы. Один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" полетела в его направлении.
Второй – разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы. Тогда Безлер звонил другому представителю боевиков и сообщал о сбитии самолета.
Что известно об Игоре Безлере?
Он экс-главарь боевиков так называемой "ДНР", гражданин России. Известен по позывному "Бес". В апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы участвовал в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке.
Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное для следствия место.
Что делал Безлер на Донбассе
По информации СБУ, Игорь Безлер попал на Донбасс еще в 2012 году, где жил до февраля 2014 года. После этого он поехал в Крым, где принимал участие в захвате полуострова Россией.
Весной 2014 года вернулся на Донбасс.
Правоохранительные органы Украины обвиняют его в терроризме, захвате административных зданий, оружия, в похищении и убийстве людей.
Что Безлеру приписывает Bellingcat
Bellingcat приводит еще один разговор, где вероятный Безлер сообщает российскому куратору из ГРУ Василию Геранину о сбитом самолете, который оказался гражданским.
В свою очередь журналисты не исключают, что российский "БУК", который сбил самолет, определил его на радарах и запустил ракету без звонка. Другое дело, находился ли "БУК" в подчинении Безлера. К тому же, вызывает дискуссию точная датировка звонков, пуска ракеты и сбития.
Сам Безлер настаивает, что в Bellingcat не только ошибочно интерпретировали его телефонные звонки, но и зря прямо идентифицировали его как лицо, причастное к авиакатастрофе.
Каждое упоминание Безлера журналистами, по его мнению, его позорит, за что он и требует возмещения.
Главное о катастрофе МН17 на Донбассе / Инфографика 24 канала