В СМИ заявили, что Федеральная разведывательная служба Германии могла получить информацию о возможном мятеже еще через неделю. Тогда германская сторона пыталась проверить эту информацию, контактируя с представителями других стран Запада.

Обратите внимание Мятеж Пригожина – русская гражданская война, в которой нет победителей

Как сообщается, первое предупреждение от BND о событиях было направлено немецкому правительству в пятницу вечером – накануне того, как наемники "Вагнера" оккупировали российские военные объекты и российский город Ростов,

– говорится в сообщении.

В то же время Шольц заявил, что мятеж Пригожина для немецких властей – сюрприз.

Лукашенко пофантазировал о будущем Пригожина

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Владимир Путин вроде бы не "замочит" Пригожина после его мятежа, который длился один день. В то же время Лукашенко подчеркнул, что "всякое в жизни бывает".

Также Лукашенко рассказал, что 5 июля провел телефонный разговор с Пригожиным. Очевидно, показал ему, откуда "готовилось наступление". По словам Лукашенко, сейчас Пригожин вроде бы в России и на свободе.