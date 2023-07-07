У ЗМІ заявили, що Федеральна розвідувальна служба Німеччини могла отримати інформацію про можливий заколот ще за тиждень. Тоді німецька сторона намагалася перевірити цю інформацію, контактуючи з представниками інших країн Заходу.

Зверніть увагу Заколот Пригожина – російська громадянська війна, в якій немає переможців

Як повідомляється, перше попередження від BND про події було надіслано німецькому уряду в п'ятницю ввечері – напередодні того, як найманці "Вагнера" окупували російські військові об'єкти та російське місто Ростов,

– мовиться у повідомленні.

Водночас згодом Шольц заявив, що заколот Пригожина для німецької влади – сюрприз.

Лукашенко пофантазував про майбутнє Пригожина

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Володимир Путін начебто не "замочить" Пригожина після його заколоту, який триває аж один день. Водночас при цьому Лукашенко наголосив, що "всяке в житті буває".

Також Лукашенко розповів, що 5 липня провів телефонну розмову з Пригожиним. Вочевидь, показав йому, звідки "готувався напад". За словами Лукашенка, наразі Пригожин начебто у Росії й на волі.