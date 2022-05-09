Цитатник брехуна

Військові борються за нашу безпеку на Донбасі, – Путін.

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Защита Родины всегда священна, – Путин.

Мы наследники победителей, – Путин.

Путин. Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным, – Путин .

. Мы никогда не откажемся от традиций предков — Путин

Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, – Путин .

Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, – Путин . Все говорили о том, что столкновение с нацистами, бандеровцами было неизбежно, – Путин.

Россия сражается на своей земле, – Путин.

Путин. Государство сделает все, чтобы помочь семьям погибших, особенно детям. Соответствующий указ подписан, – Путин

Ни о чем

Честно говоря, комментировать скучно. Привычный набор банальностей и лжи.

Когда россияне пытаются смеяться над тем, что у нас президент криворожский еврей, капитан КВН, актер (и, кстати, миллионер, построивший с нуля медиаимперию), пусть вспомнят, что у них президент - питерский гопник, носивший портфель за Собчаком, воровавший бюджетные деньги да крышевавший торговлю наркотиками в морском порту.

Да и речи у нашего лучше, талантливее и честнее.

Какая страна, такая победа, такой и президент.

Бесноватый (так, кстати, и настощего фюрера называли) празднует День Войны со своими подельниками. В одиночестве. Ни одного гостя. Только сообщники.

День победы – Война и миф – смотрите видео: