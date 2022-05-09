Цитатник брехуна

Военные сражаются за нашу безопасность на Донбассе, – Путин.

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Захист Батьківщини завжди священний, – Путін.

Ми спадкоємці переможців, – Путін.

Путін. Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим, альянс розпочав військове освоєння прилеглих до нас територій, все говорило про те, що зіткнення з неонацистами буде неминучим, – Путін.

Ми ніколи не відмовимося від традицій предків. Росія дала попереджувальну відсіч агресії, це було вимушене, своєчасне і єдине правильне рішення, – Путин.

Усі говорили про те, що зіткнення з нацистами, бандерівцями було неминуче, – Путін.

Росія бореться на своїй землі, – Путін.

Путін. Держава зробить усе, щоб допомогти сім'ям загиблих, особливо дітям. Відповідний указ підписано, – Путін

Ні про що

Відверто кажучи, коментувати нудно. Звичний набір банальностей та брехні.

Коли росіяни намагаються сміятися з того, що у нас президент – криворізький єврей, капітан КВН, актор (і, до речі, мільйонер, що збудував з нуля медіаімперію), нехай згадають, що у них президент – пітерський гопник, який носив портфель за Собчаком, який крав бюджет і організовував торгівлю наркотиками у морському порту.

Та й промови у нашого кращі, талановитіші та чесніші.

Яка країна, така перемога, такий і президент.

Біснуватий (так, до речі, і попереднього фюрера називали) святкує День Війни зі своїми спільниками. На самоті. Жодного гостя. Тільки спільники.

День перемоги – Війна і міф – дивіться відео: