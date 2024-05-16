Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заявив, что "Ланцеты" способны лететь от 40 до 50 километров, поэтому до Харькова точно доходят, особенно до севера и северо-запада. Но это не масштабные удары, ведь "Ланцет" – недешевое оружие, из которого просто так работать не будут, поэтому его используют, что достать некоторые военные инфраструктурные объекты.
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Несколько механизмов для противостояния
Роман Свитан считает, что "Ланцетам" могут противостоять несколько механизмов – системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы различного уровня, начиная от "Гепардов" и заканчивая "Буками", которые переоборудованы под использование американских ракет AIM-7.
Основная задача – это уничтожение "Ланцетов" при заходе на нашу территорию. Это фронтальные задачи зенитно-ракетных комплексов наших армейских систем и систем мобильных групп,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что "Ланцеты" хорошо видно и слышно, если понимать и знать, что это они. Поэтому механизмы, как их остановить, есть. Но россияне однозначно будут пытаться достать до Харькова.
Обороной вопрос не решить
По мнению Романа Свитана, если Украина будет только обороняться, вопрос не решить. ВСУ нужно наступать и отодвигать линию боевого соприкосновения в сторону России на 50 – 70 километров.
Надо как минимум прекратить работу основных средств армейской артиллерии с РСЗО, прежде всего "Ланцетов". Для развертывания Patriot в районе Харькова нужна также полоса безопасности 50 – 70 километров. То есть нашему военному командованию надо просчитывать эти механизмы, как и заход на российскую территорию для безопасности харьковчан,
– подчеркнул Свитан.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- 10 мая российские военные начали наступательные действия на Харьковском направлении. Оккупантам удалось захватить несколько ничейных сел и создать свой плацдарм в так называемой "серой зоне". Но они не смогли прорвать линии обороны защитников – ВСУ не потеряли контролируемую территорию.
- Самая сложная ситуация в Волчанске – там продолжаются ожесточенные боевые действия, а враг забрасывает город управляемыми авиабомбами. 15 мая из ближайшего пункта возле Волчанска ожидали эвакуацию. Однако поступила информация, что россияне получили наводку и цинично целят по полиции, волонтерам, людям, которые пытаются эвакуироваться, и временному штабу, куда привозят людей, которых удалось вытащить из Волчанска.
- Российские захватчики неоднократно пытали жителей Харьковской области, преследовали и даже жестоко убивали. А 15 мая появилась информация, что оккупанты массово загоняют гражданских людей в подвалы, где удерживают их.
- Враг перебросил около 30 тысяч оккупантов на Харьковское направление, где сейчас пытается "сковать" украинские резервы. Однако по состоянию на 16 мая боевые действия стабилизировались, поскольку враг не продвигается дальше 2 – 5 километров за украинской границей.