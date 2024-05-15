Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что россияне обстреливают Волчанск и Волчанский район непрерывно. В частности, враг забрасывает город управляемыми авиабомбами.

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"Россияне обстреливают Волчанск и Волчанский район непрерывно. Буквально только что, за минуту до включения, было несколько очень мощных прилетов. По звуку очень похоже на КАБы. Вероятнее всего, работает российская авиация, из-за чего нам пришлось рассредоточиться", – сказала она.

Враг непрерывно обстреливает Волчанск

Андриана Кучер отметила, что в Волчанске очень опасно. Сейчас ожидали эвакуацию из ближайшего пункта возле Волчанска. Однако поступила информация, что россияне получили наводку и цинично работают по полиции, волонтерам, людям, которые пытаются эвакуироваться, временном штабе, куда привозят людей, которых удалось вытащить из Волчанска.

Даже в таких сложных условиях полиция работает. Как только получают заявки на эвакуацию, правоохранители выезжают. Но из-за такой тяжелой ситуации очень сложно добираться до самого Волчанска.

Полиция находится в городе Волчанске. Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем,

– призвал начальник патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

Во вторник, 14 мая, ведущей 24 Канала удалось попасть в Волчанск. По ее словам, на улицах города непрерывно слышны звуки взрывов, прилетов, как работает российская артиллерия, как враг забрасывает город КАБами. Примерно десяток управляемых авиабомб за раз выпускают захватчики по Волчанскому району. В городе и в окрестностях постоянные пожары. Также очень активно работают российские дроны, в частности.

"Вчера мы попали в такую ситуацию, когда российский FPV-дрон был очень близко возле нас. Мы начали там сразу прятаться. Уже было такое впечатление, что он нас засек, потому что он постоянно приближался к нам. Но, к счастью, прошло. Он пролетел мимо. Но, к сожалению, все равно поразил потом какую-то цель", – поделилась Андриана Кучер.

На одну из эвакуаций не удалось попасть из-за того, что российский FPV-дрон залетел в окно гражданского дома, где живут люди. Вражеский беспилотник убил бабушку, которая проживала там. Вместе с ней жила большая семья, которая отказалась от эвакуации. Они сказали, что не поедут, пока не закончится пожар, пока они не смогут достать тело и похоронить во дворе.

Кроме того, спасатели уже не выезжают в Волчанск, не тушат пожары. Ведь это очень опасно для их жизни.

Ситуация в Волчанске: главное