Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что россияне обстреливают Волчанск и Волчанский район непрерывно. В частности, враг забрасывает город управляемыми авиабомбами.
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"Россияне обстреливают Волчанск и Волчанский район непрерывно. Буквально только что, за минуту до включения, было несколько очень мощных прилетов. По звуку очень похоже на КАБы. Вероятнее всего, работает российская авиация, из-за чего нам пришлось рассредоточиться", – сказала она.
Враг непрерывно обстреливает Волчанск
Андриана Кучер отметила, что в Волчанске очень опасно. Сейчас ожидали эвакуацию из ближайшего пункта возле Волчанска. Однако поступила информация, что россияне получили наводку и цинично работают по полиции, волонтерам, людям, которые пытаются эвакуироваться, временном штабе, куда привозят людей, которых удалось вытащить из Волчанска.
Даже в таких сложных условиях полиция работает. Как только получают заявки на эвакуацию, правоохранители выезжают. Но из-за такой тяжелой ситуации очень сложно добираться до самого Волчанска.
Полиция находится в городе Волчанске. Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем,
– призвал начальник патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.
Во вторник, 14 мая, ведущей 24 Канала удалось попасть в Волчанск. По ее словам, на улицах города непрерывно слышны звуки взрывов, прилетов, как работает российская артиллерия, как враг забрасывает город КАБами. Примерно десяток управляемых авиабомб за раз выпускают захватчики по Волчанскому району. В городе и в окрестностях постоянные пожары. Также очень активно работают российские дроны, в частности.
"Вчера мы попали в такую ситуацию, когда российский FPV-дрон был очень близко возле нас. Мы начали там сразу прятаться. Уже было такое впечатление, что он нас засек, потому что он постоянно приближался к нам. Но, к счастью, прошло. Он пролетел мимо. Но, к сожалению, все равно поразил потом какую-то цель", – поделилась Андриана Кучер.
На одну из эвакуаций не удалось попасть из-за того, что российский FPV-дрон залетел в окно гражданского дома, где живут люди. Вражеский беспилотник убил бабушку, которая проживала там. Вместе с ней жила большая семья, которая отказалась от эвакуации. Они сказали, что не поедут, пока не закончится пожар, пока они не смогут достать тело и похоронить во дворе.
Кроме того, спасатели уже не выезжают в Волчанск, не тушат пожары. Ведь это очень опасно для их жизни.
Ситуация в Волчанске: главное
- В Генштабе ВСУ сообщили, что из-за наступления врага на севере Харьковской области украинские защитники для сохранения жизни военных на отдельных участках перешли на более выгодные позиции. Это произошло в районах населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск. Бои продолжаются.
- В украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск в Харьковской области. Однако это не так. На самом деле большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины.
- Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский рассказал, что российские захватчики по состоянию на 15 мая занимают позиции на крайних улицах северной окраины Волчанска. Также враги разрушили город управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Дома, даже если уцелели, то остались без окон и крыши. То есть там разбито почти 80 – 85% города.