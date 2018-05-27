Беспилотник США вновь совершил разведку над оккупированным Донбассом

27 мая беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВВС США, совершил разведывательный полет в небе над линией разграничения.

Об этом в Twitter сообщает "Plane Radar".

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Отмечается, что американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Sigonella и совершил полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в сообществе опубликовали маршрут, по которому следовал дрон.

Напомним, 13 мая разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США уже осуществлял полет вдоль границы Украины с Россией. Тогда дрон провел разведку в районе Харьковской области.