Беспилотник США вновь совершил разведку над оккупированным Донбассом
27 мая беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВВС США, совершил разведывательный полет в небе над линией разграничения.
Об этом в Twitter сообщает "Plane Radar".
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Отмечается, что американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Sigonella и совершил полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, в сообществе опубликовали маршрут, по которому следовал дрон.
Напомним, 13 мая разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США уже осуществлял полет вдоль границы Украины с Россией. Тогда дрон провел разведку в районе Харьковской области.
Источник: 24 канал
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