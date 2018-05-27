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Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа

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Военные Израиля указывают на то, что атака была проведена в ответ на пересечение границы
Военные Израиля указывают на то, что атака была проведена в ответ на пересечение границы / .aa.com.tr

Авиация Израиля нанесла удар по военным объектам группировки "Хамас" в секторе Газа. Военные Израиля указывают на то, что атака была проведена в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Истребители Израиля нанесли удар по вийськвих целях группировки "Хамас" на юге сектора Газа. Атака была проведена в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, израильские военные добавили, что "ХАМАС" несет ответственность за все угрозы, которые исходят с территории сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и суверенитета.

Напомним, в результате новых столкновений на границе сектора Газы, состоявшемся 25 мая между израильскими военными и палестинцами, погиб один человек, еще 86 получили ранения.

Обострение конфликта вблизи границы с сектором Газа состоялось 14 мая, когда в Иерусалиме официально открылось посольство США. Тогда военные Израиля открыли огонь на административной границе сектора Газа, в результате чего погибли 52 палестинцев. Еще 2400 человек ранены.

Добавим, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Американский президент в пятницу заверил, что по-прежнему считает абсолютно правильным свое решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. После признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

В чем суть конфликта вокруг Иерусалима?
Израиль оккупировал восточную часть Святого города после войны 1967 года и считает его своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в рамках палестино-израильских мирных переговоров. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому почти все страны имеют свои посольства в Израиле в Тель-Авиве. Палестинцы называют Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Теги: ХАМАС авиация Палестина Новости Израиля Новости политики
Источник: 24 канал
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