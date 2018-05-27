Винищувачі Ізраїлю нанесли удар по Сектору Гази

Авіація Ізраїлю нанесла удар по військових об'єктах угруповання "ХАМАС" у Секторі Гази. Військові Ізраїлю вказують на те, що атака була проведена у відповідь на перетин кордону і спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Про це у Twitter повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

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Винищувачі Ізраїлю завдали удару по військвих цілях угруповання "ХАМАС" на півдні Сектора Газа. Атака була проведена у відповідь на перетин кордону і спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ізраїльські військові додали, що "ХАМАС" несе відповідальність за всі загрози, які походять з території Сектора Гази, і буде стикатися з наслідками своїх дій проти ізраїльських громадян і суверенітету.

A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, внаслідок нових сутичок на кордоні Сектору Гази, які відбулися 25 травня між ізраїльськими військовими і палестинцями, загинула одна людина, ще 86 отримали поранення.

Загострення конфлікту поблизу кордону із Сектором Гази відбулося 14 травня, коли в Єрусалимі офіційно відкрилося посольство США. Тоді військові Ізраїлю відкрити вогонь на адміністративному кордоні Сектора Гази, у результаті чого загинуло 52 палестинців. Ще 2400 людей поранені.

Додамо, що в кінці минулого року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Американський президент в п'ятницю запевнив, що як і раніше вважає абсолютно правильним своє рішення про перенесення американського посольства в Єрусалим, не дивлячись на критику багатьох країн. Після визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

У чому суть конфлікту навколо Єрусалиму? Ізраїль окупував східну частину Святого міста після війни 1967 року і вважає його своєю неподільною столицею. Міжнародне співтовариство цього не визнає і наполягає на тому, що статус міста повинен бути визначений в рамках палестино-ізраїльських мирних переговорів. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відтак майже всі країні мають свої посольства у Ізраїлі в Тель-Авіві. Палестинці називають Східний Єрусалим столицею своєї держави.