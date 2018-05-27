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Безпілотник США знову здійснив розвідку над окупованим Донбасом

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Це вже друга розвідка ВПС США у небі над окупованим Донбасом
Це вже друга розвідка ВПС США у небі над окупованим Донбасом / baltnews.lv

27 травня безпілотний літальний апарат, який належить ВПС США, здійснив розвідувальний політ в небі над лінією розмежування.

Про це у Twitter повідомляє "Plane Radar".

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Зазначається, що американський безпілотник із бортовим номером 10-2043 вилетів з авіабази Sigonella і здійснив політ вздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.

Окрім цього, у спільноті опублікували маршрут, за яким слідував дрон.

Нагадаємо, 13 травня розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США вже здійснював політ вздовж кордону України з Росією. Тоді дрон провів розвідку в районі Харківської області.

 

Теги: Новини політики авіація Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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