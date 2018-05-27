Безпілотник США знову здійснив розвідку над окупованим Донбасом
27 травня безпілотний літальний апарат, який належить ВПС США, здійснив розвідувальний політ в небі над лінією розмежування.
Про це у Twitter повідомляє "Plane Radar".
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Зазначається, що американський безпілотник із бортовим номером 10-2043 вилетів з авіабази Sigonella і здійснив політ вздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.
Окрім цього, у спільноті опублікували маршрут, за яким слідував дрон.
Нагадаємо, 13 травня розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США вже здійснював політ вздовж кордону України з Росією. Тоді дрон провів розвідку в районі Харківської області.
Джерело: 24 канал
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