Безпілотник США знову здійснив розвідку над окупованим Донбасом

27 травня безпілотний літальний апарат, який належить ВПС США, здійснив розвідувальний політ в небі над лінією розмежування.

Про це у Twitter повідомляє "Plane Radar".

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Зазначається, що американський безпілотник із бортовим номером 10-2043 вилетів з авіабази Sigonella і здійснив політ вздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.

Окрім цього, у спільноті опублікували маршрут, за яким слідував дрон.

Нагадаємо, 13 травня розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США вже здійснював політ вздовж кордону України з Росією. Тоді дрон провів розвідку в районі Харківської області.