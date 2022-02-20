По данным разведки, противник готовится обстрелять населенные пункты на временно оккупированной территории Донецкой области.

Важно Жертвы, "наступление ВСУ" и "диверсанты": российская пропаганда распространяет фейки об Украине

Украинские разведчики утверждают, что главный специалист "Министерства информации" "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Он дал четкие указания, чтобы местные жители комментируя обстрелы говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому, ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках,

– отметили в пресс-группе ОТГ "Восток".

Украинские бойцы официально заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелам:

Докучаевска;

Стылы;

Старомихайловки;

Саханки;

Ленинского;

Пикуз или других населенных пунктов.

"Если есть хотя бы малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!", – подчеркнули в пресс-службе ОТГ "Восток".

Российская пропаганда не утихает

Пропагандисты Кремля не перестают распространять абсурдные фейки об ВСУ и Украине. К примеру:

В России заявили, что ночью 19 февраля на территории Ростовской области якобы разорвался снаряд. Взрыв вроде бы произошел в километре от границы с Украиной. Причастность ВСУ к этому украинские власти официально опровергли.

Впоследствии российские СМИ сообщили о еще одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области. По предварительным данным, пишут медиа, это боеприпас от системы "Град".

Российские пропагандисты также заявили о задержании якобы "украинского агента". Ему приписывают подрыв автомобиля в Донецке.

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Полный текст публикации ОТГ "Восток":

20 февраля стало известно, что пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелом населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области. По данным разведки, главный специалист Министерства информации так называемой ДНР Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Он дал четкие указания, чтобы местные жители комментируя обстрелы говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению наши защитники огонь не открывают!