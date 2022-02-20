За даними розвідки, ворог готується обстріляти населені пункти на тимчасово окупованій території Донецької області.

Важливо Жертви, "наступ ЗСУ" та "диверсанти": російська пропаганда поширює фейки про Україну

Українські розвідники стверджують, що головний спеціаліст "Міністерства інформації" "ДНР" Олександр Гриценко особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Він дав чіткі вказівки щодо того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправдання власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з'являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники,

– наголосили у пресгрупі ОТУ "Схід".

Українські бійці офіційно заявили, що не мають жодного стосунку до обстрілів:

Докучаєвська;

Стили;

Старомихайлівки;

Саханки;

Ленінського;

Пікуз або інших населених пунктів.

"Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню наші захисники вогонь не відкривають!", – підкреслили у пресгрупі ОТУ "Схід".

Російська пропаганда не вщухає

Пропагандисти Кремля не припиняють поширювати абсурдні фейки про ЗСУ та Україну. До прикладу:

У Росії заявили, що вночі 19 лютого на території Ростовської області нібито розірвався снаряд. Вибух начебто стався за кілометр від кордону з Україною. Причетність ЗСУ до цього українська влада офіційно спростувала.

Згодом російські ЗМІ повідомили про ще один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області. За попередніми даними, пишуть медіа, це – боєприпас від системи "Град".

Російські пропагандисти також заявили про затримання нібито "українського агента". Йому приписують підрив авто у Донецьку.

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Повний текст публікації ОТУ "Схід":

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що пропагандисти російсько-окупаційних військ готують чергові провокації з обстрілом населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області. За даними розвідки, головний спеціаліст Міністерства інформації так званої ДНР Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправдання власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню наші захисники вогонь не відкривають!