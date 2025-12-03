После атак на танкеры, Путин пригрозил Украине: капитан запаса ВМС сказал, реально ли это

Беспилотники атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом недалеко от берегов Турции. Кремль обвиняет в этом Украину, угрожая ответным ударом.

Владимир Путин утверждает, что россияне способны отрезать Украину от Черного моря. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что это неправда, ведь Россия не способна это сделать ни с суши, ни с воды.

Смотрите также В первую очередь пострадает Румыния: из-за России Черное море может стать безрыбным

Почему угрозы Путина Украине ничего не значат?

Андрей Рыженко отметил, что все наиболее боеспособные российские корабли сейчас находятся в Новороссийске и Севастополе.

Хочу напомнить, что с начала войны они потеряли треть боевого ядра. А с апреля 2024 года количество уничтоженных российских кораблей не увеличивается, но это лишь потому, что они под надежной охраной,

– объяснил он.

Оккупанты действительно могут попытаться нанести удар, чтобы отрезать Украину от моря, но в таком случае они станут идеальными целями для украинских дронов. Наши беспилотники овладели мастерством тактики морского боя в этой зоне.

Если они (россияне – 24 Канал) будут пытаться высаживать десант в районе Одессы, то практически их всех уничтожит в северо-западной части Черного моря. Ничего им там не поможет,

– сказал капитан запаса ВМС.

Он также добавил, что в ситуации с танкерами, которые действуют в интересах России, Украина много полагалась на санкционную политику.

Важно! В МИД Украины резко отреагировали на угрозы Путина атаковать украинские порты, назвав это доказательством нежелания Кремля двигаться к миру. Андрей Сибига подчеркнул, что такие заявления, в частности относительно Одессы, противоречат любой мирной риторике и угрожают свободе судоходства.

Стоит также отметить, что россияне не используют свой теневой флот, чтобы избегать санкций. Это система, в которой участвуют разные страны, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

Поэтому, по мнению Андрея Рыженко, проводя любые операции, в том числе и атаки на танкеры, необходимо иметь юридическую, международно-правовую поддержку, над которой Украине нужно еще поработать.

Атака по российскому танкеру Midvolga 2: последние новости