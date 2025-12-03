Владимир Путин утверждает, что россияне способны отрезать Украину от Черного моря. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что это неправда, ведь Россия не способна это сделать ни с суши, ни с воды.
Почему угрозы Путина Украине ничего не значат?
Андрей Рыженко отметил, что все наиболее боеспособные российские корабли сейчас находятся в Новороссийске и Севастополе.
Хочу напомнить, что с начала войны они потеряли треть боевого ядра. А с апреля 2024 года количество уничтоженных российских кораблей не увеличивается, но это лишь потому, что они под надежной охраной,
– объяснил он.
Оккупанты действительно могут попытаться нанести удар, чтобы отрезать Украину от моря, но в таком случае они станут идеальными целями для украинских дронов. Наши беспилотники овладели мастерством тактики морского боя в этой зоне.
Если они (россияне – 24 Канал) будут пытаться высаживать десант в районе Одессы, то практически их всех уничтожит в северо-западной части Черного моря. Ничего им там не поможет,
– сказал капитан запаса ВМС.
Он также добавил, что в ситуации с танкерами, которые действуют в интересах России, Украина много полагалась на санкционную политику.
Важно! В МИД Украины резко отреагировали на угрозы Путина атаковать украинские порты, назвав это доказательством нежелания Кремля двигаться к миру. Андрей Сибига подчеркнул, что такие заявления, в частности относительно Одессы, противоречат любой мирной риторике и угрожают свободе судоходства.
Стоит также отметить, что россияне не используют свой теневой флот, чтобы избегать санкций. Это система, в которой участвуют разные страны, которые помогают Кремлю обходить ограничения.
Поэтому, по мнению Андрея Рыженко, проводя любые операции, в том числе и атаки на танкеры, необходимо иметь юридическую, международно-правовую поддержку, над которой Украине нужно еще поработать.
Атака по российскому танкеру Midvolga 2: последние новости
Танкер Midvolga 2, который плавает под российским флагом подвергся атаке неподалеку от Турции. Он направлялся из России в Грузию – перевозил подсолнечное масло. Недавно танкер видели у берегов Крыма и Ростова.
Судно атаковали беспилотники, которые, по словам российских источников, вроде бы летели со стороны Одессы. Событие произошло в 150 километрах от Крыма.
Россия обвиняет Украину в нападении на танкер Midvolga 2. Однако в МИД отрицают причастность к этому. Есть предположение, что россияне могли сами сделать это намеренно.