Після атак на танкери, Путін пригрозив Україні: капітан запасу ВМС сказав, чи реально це

Безпілотники атакували танкер Midvolga 2 під російським прапором неподалік берегів Туреччини. Кремль звинувачує в цьому Україну, погрожуючи ударом у відповідь.

Володимир Путін стверджує, що росіяни спроможні відрізати Україну від Чорного моря. Капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що це неправда, адже Росія не здатна це зробити ні з суходолу, ні з води.

Чому погрози Путіна Україні нічого не означають?

Андрій Риженко зауважив, що всі найбільш боєздатні російські кораблі зараз перебувають у Новоросійську та Севастополі.

Хочу нагадати, що з початку війни вони втратили третину бойового ядра. А з квітня 2024 року кількість знищених російських кораблів не збільшується, але це лише тому, що вони під надійною охороною,

– пояснив він.

Окупанти дійсно можуть спробувати завдати удару, аби відрізати Україну від моря, але у такому випадку вони стануть ідеальними цілями для українських дронів. Наші безпілотники опанували майстерність тактики морського бою у цій зоні.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) намагатимуться висаджувати десант в районі Одеси, то практично їх всіх знищить в північно-західній частині Чорного моря. Нічого їм там не допоможе,

– сказав капітан запасу ВМС.

Він також додав, що у ситуації із танкерами, які діють в інтересах Росії, Україна багато покладалась на санкційну політику.

Важливо! У МЗС України різко відреагували на погрози Путіна атакувати українські порти, назвавши це доказом небажання Кремля рухатися до миру. Андрій Сибіга підкреслив, що такі заяви, зокрема щодо Одеси, суперечать будь-якій мирній риториці й загрожують свободі судноплавства.

Варто також зазначити, що росіяни не використовують свій тіньовий флот, щоб уникати санкцій. Це система, у якій беруть участь різні країни, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Тому, на думку Андрія Риженка, проводячи будь-які операції, зокрема й атаки на танкери, необхідно мати юридичну, міжнародно-правову підтримку, над якою Україні потрібно ще попрацювати.

