Після атак на танкери, Путін пригрозив Україні: капітан запасу ВМС сказав, чи реально це
- Капітан запасу ВМС України Андрій Риженко стверджує, що Росія не може відрізати Україну від Чорного моря, попри на погрози Путіна.
- Українські дрони готові ефективно протидіяти російським спробам висадження десанту в районі Одеси.
Безпілотники атакували танкер Midvolga 2 під російським прапором неподалік берегів Туреччини. Кремль звинувачує в цьому Україну, погрожуючи ударом у відповідь.
Володимир Путін стверджує, що росіяни спроможні відрізати Україну від Чорного моря. Капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що це неправда, адже Росія не здатна це зробити ні з суходолу, ні з води.
Чому погрози Путіна Україні нічого не означають?
Андрій Риженко зауважив, що всі найбільш боєздатні російські кораблі зараз перебувають у Новоросійську та Севастополі.
Хочу нагадати, що з початку війни вони втратили третину бойового ядра. А з квітня 2024 року кількість знищених російських кораблів не збільшується, але це лише тому, що вони під надійною охороною,
– пояснив він.
Окупанти дійсно можуть спробувати завдати удару, аби відрізати Україну від моря, але у такому випадку вони стануть ідеальними цілями для українських дронів. Наші безпілотники опанували майстерність тактики морського бою у цій зоні.
Якщо вони (росіяни – 24 Канал) намагатимуться висаджувати десант в районі Одеси, то практично їх всіх знищить в північно-західній частині Чорного моря. Нічого їм там не допоможе,
– сказав капітан запасу ВМС.
Він також додав, що у ситуації із танкерами, які діють в інтересах Росії, Україна багато покладалась на санкційну політику.
Важливо! У МЗС України різко відреагували на погрози Путіна атакувати українські порти, назвавши це доказом небажання Кремля рухатися до миру. Андрій Сибіга підкреслив, що такі заяви, зокрема щодо Одеси, суперечать будь-якій мирній риториці й загрожують свободі судноплавства.
Варто також зазначити, що росіяни не використовують свій тіньовий флот, щоб уникати санкцій. Це система, у якій беруть участь різні країни, які допомагають Кремлю обходити обмеження.
Тому, на думку Андрія Риженка, проводячи будь-які операції, зокрема й атаки на танкери, необхідно мати юридичну, міжнародно-правову підтримку, над якою Україні потрібно ще попрацювати.
Атака по російському танкеру Midvolga 2: останні новини
Танкер Midvolga 2, який плаває під російським прапором зазнав атаки неподалік від Туреччини. Він прямував з Росії до Грузії – перевозив соняшникову олію. Недавно танкер бачили біля берегів Криму та Ростова.
Судно атакували безпілотники, які, за словами російських джерел, начебто летіли зі сторони Одеси. Подія відбулась за 150 кілометрів від Криму.
Росія звинувачує Україну у нападі на танкер Midvolga 2. Однак в МЗС заперечують причетність до цього. Є припущення, що росіяни могли самі зробити це навмисно.