Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что БПЛА Bayraktar еще будут помогать усиливать огневое поражение противника.

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Какие новые задачи Bayraktar

Свитан напомнил, что беспилотники Bayraktar сыграли свою роль, когда российская ПВО была практически на нуле, когда оккупанты даже не понимали, что украинская авиация ушла из-под удара, сохранив боевую мощь.

Он отметил, что россияне тогда даже не разворачивали систему противовоздушной обороны. Поэтому Bayraktar выполняли свою боевую задачу, не опасаясь ударов вражеской ПВО.

По его словам, когда же плотность ПВО оккупантов выросла настолько, что Bayraktar не смогли выполнять боевые задачи – эти беспилотники ушли с поля боя.

И сейчас выполняют преимущественно разведывательные задания, и довольно хорошо с ними справляются,

– подчеркнул полковник запаса.

Их задачи сейчас, объяснил военный эксперт, в основном заключаются в корректировке или ретрансляции сигналов.

Как изменилась роль беспилотников Bayraktar на поле боя: смотрите видео

Когда Bayraktar снова будут выполнять боевую работу

Полковник запаса отметил, что после того, как в Украину зайдут истребители F-16, когда будет уничтожена ПВО захватчиков – Bayraktar снова начнут выполнять боевые задания на линии фронта и за ней, усиливая огневое поражение противника.

Время Bayraktar еще полностью не потеряно, то есть оно еще впереди,

– сказал Свитан.

Всему свое время, подчеркнул летчик-инструктор. Это та цикличность некоторых периодов, которая зависит от поставляемых нам вооружений.

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