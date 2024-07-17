Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

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Как влияют беспилотники Украины на российскую ПВО

В Институте изучения войны отметили, что удары украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему противовоздушной обороны.

Так, атаки дронов заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства ПВО для прикрытия важных, по их мнению, объектов.

Спутниковые снимки, полученные 6 мая, указывают на то, что российские войска сосредоточили не менее 7 зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина в Валдае, Ленинградская область.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений.

Как отметили в ISW, российским военным, очевидно, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены в России.

Пухов призвал военных России ввести инновационный децентрализованный подход к защите объектов на территории страны-агрессора от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь России.

Отмечается, что российские военные начали формировать мобильные огневые группы. Это децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" в марте 2024 года.

Россия до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе своей страны.

Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили, что российские компании и местные органы власти не могут полагаться на российскую ПВО федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам.

Аналитики отметили, что Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит такие усилия.