Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель во время форума оборонной промышленности Украины – ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
К теме Командующий Сухопутных войск рассказал, что стало главным в войне и как победить врага
ЕС видит успешные последствия от действий украинских беспилотников
Главный дипломат ЕС говорит, что в 2023 году он посетил более 200 украинских производителей беспилотников. По его словам, на войне в Украине "новаторскую роль играют технологии 21 века", в том числе и беспилотники, которые уничтожают современные танки.
Я увидел, как инновационные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сделанные в Украине, могут стать мировыми лидерами. Они реагируют на это, потому что они чувствуют потребность в этом,
– сказал Боррель.
Кроме того, главный дипломат Евросоюза призвал европейские компании поддержать украинских производителей и инноваторов в производстве отечественных беспилотников.
Украинские дроны поразили очередное вражеское судно
- В ночь на 6 мая украинские разведчики поразили скоростной катер врага в районе бухты Узкая в Крыму. Источники 24 Канала подтвердили, что Главное управление разведки Минобороны использовало морской дрон Magura V5, чтобы поразить российский катер.
- В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что в районе западного побережья полуострова якобы уничтожено до 5 безэкипажных катеров Украины. По словам оккупантов, это произошло вблизи населенного пункта Черноморское на аннексированном полуострове.
- Стоит отметить, что надводный беспилотник Magura V5 потопил уже не одно вражеское судно, нанеся большой ущерб Черноморскому флоту российских захватчиков. В то же время дрон продолжают совершенствовать и он будет иметь новые возможности со временем, и сможет эффективнее поражать российские корабли и катера в море. Все, что известно об украинском дроне Magura V5, его характеристики и цели, которые тот поразил, – читайте в материале.
- До этого в ряде городов Крыма ночью 4 мая прогремели взрывы. Громко было в таких населенных пунктах аннексированного полуострова, как Джанкой, Евпатория, Первомайское, Красноперекопск и тому подобное. Оккупанты заявили о сбивании до 17 ракет, подчеркивая то, что все цели – якобы ликвидированы.