Собственно, в интервью для международной прессы Александр Павлюк рассказал, как беспилотники стали ключевым элементом на поле боя. По словам генерал-лейтенанта, дроны не только изменили географию боевых действий, но и тактику ведения войны, заставляя пехоту занимать более глубокие позиции.

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Дроны изменили войну, Украине нужны партнеры

Командующий Сухопутных войск акцентирует: беспилотники убивают больше солдат, чем любое другое оружие, и они способны обнаруживать военные объекты на расстоянии до 30 километров от линии фронта.

Это заставило и Силы обороны, и российских оккупантов пересмотреть свои стратегии и перейти к действиям меньшими, более мобильными группами. Теперь ни одна из сторон не может создать большую ударную группировку, чтобы ее не заметили и не поразили дроны

Беспилотники сейчас убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое... Они также создали сценарий, по которому беспилотники могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 километров с обеих сторон.

Генерал-лейтенант добавляет, что решающим фактором в войне станет не только военное преимущество, но и международная изоляция России. Павлюк считает, что усиление санкций и технологическая инициатива на стороне ВСУ могут заставить Кремль прекратить боевые действия.

Павлюк раскритиковал пассивность некоторых стран, которые наблюдают за тем, что происходит, но не вмешиваются. Он призывает к более активным действиям на международной арене.

Сейчас очень много стран сидят, сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не повлияет,

– констатировал командующий Сухопутных войск.

В целом изменение тактики боев на фронте отражает новую реальность войны, где традиционные методы уступают место перед технологическим прогрессом. Украинские военные продолжают адаптироваться к этим изменениям, используя инновационные подходы. Но и важна поддержка со стороны партнеров.

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В этом же интервью Павлюк подтвердил, что у россиян есть планы по захвату двух городов – Харькова и Сум. Соответствующую информацию удалось выведать именно украинским спецслужбам. Однако командующий Сухопутных войск не может сказать, насколько эти планы серьезны и могут ли оккупанты реализовать задуманное.