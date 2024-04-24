Об этом рассказал генеральный директор Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка.

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В частности, по его словам, военным с тяжелыми ранениями государство оплачивает 8 циклов реабилитации в год в стационаре, а также 2 амбулаторных цикла.

Заметьте. Один цикл реабилитации в стационаре длится 14 дней. Финансирование зависит от тяжести состояния пациента, который нуждается в реабилитации.

Для легкого, среднестатистического пациента мы гарантируем оплату 2-х циклов стационарной реабилитации и двух циклов амбулаторной реабилитации. Для тяжелых пациентов – оплату 8-ми циклов стационарной реабилитации,

– уточнил Василий Стрелка.

При этом, за 14-дневный цикл реабилитации пациента из группы наивысшей сложности государство платит 41,5 тысячи гривен. В то же время выплата на реабилитацию легкого пациента стартует от 15 тысяч гривен за цикл.

Как было раньше

В прошлом году, к примеру, НСЗУ одинаково платили медучреждениям за всех пациентов, независимо от тяжести ранения – за 14-дневный цикл реабилитации платили 19,7 тысячи гривен.

Но в Минздраве решили разделить пациентов на три группы, в зависимости от тяжести ранения, и за реабилитацию "тяжелых" пациентов начали платить больше. Мол, так медучреждения более мотивированы реабилитировать пациентов с тяжелыми ранениями.

Три группы пациентов:

В первую и вторую группы вошли пациенты с легкими травмами и травмами средней тяжести.

В третью группу включили военных с тяжелыми травмами – например, людей с ампутациями или многочисленными травмами.

По словам Василия Стрелка, это полностью изменило подход к предоставлению услуг.

В частности, для "тяжелых" пациентов предусмотрено 8 циклов бесплатной реабилитации в стационаре в год. Медучреждения могут предоставлять и больше услуг, но дополнительные циклы реабилитации уже не будет финансировать НСЗУ. При этом не исключено, что в дальнейшем, если будут соответствующие запросы – политику скорректируют.