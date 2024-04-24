Про це розповів генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

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Зокрема, за його словами, військовим із важкими пораненнями держава оплачує 8 циклів реабілітації на рік у стаціонарі, а також 2 амбулаторних цикли.

Зауважте. Один цикл реабілітації у стаціонарі триває 14 днів. Фінансування залежить від тяжкості стану пацієнта, який потребує реабілітації.

Для легкого, середньостатичного пацієнта ми гарантуємо оплату 2-х циклів стаціонарної реабілітації і двох циклів амбулаторної реабілітації. Для важких пацієнтів – оплату 8-ми циклів стаціонарної реабілітації,

– уточнив Василь Стрілка.

При цьому, за 14-денний цикл реабілітації пацієнта з групи найвищої складності держава сплачує 41,5 тисячі гривень. Водночас виплата на реабілітацію найлегшого пацієнта стартує від 15 тисяч гривень за цикл.

Як було раніше

Минулоріч, до прикладу, НСЗУ однаково платили медзакладам за всіх пацієнтів, незалежно від тяжкості поранення – за 14-денний цикл реабілітації сплачували 19,7 тисячі гривень.

Та у МОЗ вирішили розділити пацієнтів на три групи, залежно від тяжкості поранення, і за реабілітацію "найважчих" пацієнтів почали платити більше. Мовляв, так медзаклади більш вмотивовані реабілітовувати пацієнтів із важкими пораненнями.

Три групи пацієнтів:

До першої та другої груп увійшли пацієнти із легкими травмами і травмами середньої тяжкості.

До третьої групи включили військових із важкими травмами – наприклад, людей з ампутаціями або численними травмами.

За словами Василя Стрілка, це повністю змінило підхід до надання послуг.

Зокрема, для "важких" пацієнтів передбачено 8 циклів безоплатної реабілітації у стаціонарі на рік. Медзаклади можуть надавати і більше послуг, але додаткові цикли реабілітації вже не фінансуватиме НСЗУ. При цьому не виключено, що надалі, якщо будуть відповідні запити – політику скоригують.