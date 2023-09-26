"Государство не выдаст вам деревянную ногу": что нужно знать о бесплатном протезировании в Украине

Михаил Бакалюк из 47-й отдельной механизированной бригады получил ранения во время боевого задания на Запорожском направлении – наступил на мину и сразу потерял большую часть левой ноги. Чтобы получить новую ногу, делится своим опытом в соцсетях Михаил, ему пришлось пройти через многочисленные операции, фантомные боли и реальную круглосуточную боль, депрессию.

Протез военном установили в конце августа в реабилитационном центре "Несокрушимые". Уже 14 сентября он опубликовал на своей Facebook-странице видео импровизированных танцев на этом протеге во время выступления Златы Огневич. От ранения до этого момента прошло три тяжелых месяца, а впереди еще продолжалась реабилитация, ведь научиться жить с изменившимся телом не просто.

Смотрите также Насколько возросло количество людей с инвалидностью в Украине за полтора года войны

"Это как в раннем детстве учиться ходить. Только ты больше понимаешь, что надо делать. Хотя нет, вообще не понимаешь, но осознаешь. Или наоборот – осознаешь, но не понимаешь. Короче, сложно. Потом будет легче – легче делать сложные шаги" , – рассказывает Михаил Бакалюк и добавляет, что жизнь с протезом – это марафон, к которому нужно готовиться.

Подготовка – это ежедневные физические упражнения, работа с психологом, разнообразные процедуры и только потом – дополнительные несколько пройденных метров. Снова учиться ходить военному помогает сын, которого когда-то учил ходить он.

1 сентября Михаил Бакалюк провел первый урок на тему несокрушимости для львовских школьников, а через два дня вместе с коллегами, также лечащимися в центре "Несокрушимые", прошел символическое расстояние на львовском полумарафоне. Также военный активно занимается волонтерством, в частности собирает средства на транспорт для эвакуации раненых для родной 47 бригады.



Михаил Бакалюк проводит первый урок для львовских школьников

В дальнейшем мужчина хочет заниматься спортом – с протезом можно плавать, ездить на велосипеде и даже встать на лыжи. А еще – вернуться в армию, если разрешат врачи. Он уверен, что полноценная жизнь после ампутации реальна, лишь требует немного больше усилий.



Пациенты реабилитационного центра "Несокрушимые" на львовском полумарафоне

В Украине работает государственная программа протезирования, помогающая Михаилу Бакалюку и тысячам других украинцев вернуться к жизни в новом теле. ZAXID.NET собрал ответы на главные вопросы этой программы: кто и на какие протезы имеет право, что нужно для протезирования и чего лучше не делать.

Где взять деньги на протезирование?

Государство бесплатно обеспечивает украинцев протезами. В 2023 году на это выделили почти 2,8 млрд грн, из которых к середине сентября потратили уже 2 млрд, рассказала во время открытого интервью в Украинском кризисном медиа-центре советница министра социальной политики Елена Кульчицкая. За эти средства 6622 человека получили протезы ног, 337 – протезы рук.

"Но нужно учитывать, что в это количество входят тренировочные протезы, а некоторым людям делают по два протеза", – добавляет Елена Кульчицкая.

В 2024 году в государственном бюджете на безвозмездное протезирование украинцев предусмотрено 4,2 млрд грн, поскольку из-за последствий войны потребность в протезировании растет.



Советник министра социальной политики Елена Кульчицкая

Кто имеет право на бесплатный протез?

На безвозмездный протез имеют право все украинцы – дети, взрослые, пострадавшие от войны военные и гражданские, ветераны АТО/ООС, работники правоохранительных органов, люди, получившие инвалидность и нуждающиеся в протезировании вследствие травмы или болезни (например, сахарного диабета). Вы пенсионер, полицейский, инженер или медсестра, вам 10 или 50 лет – вы имеете право на безвозмездное протезирование за государственные средства.

Сколько денег на протезирование я могу получить от государства?

Деньги за протезирование не выдаются пациенту, а перечисляются изготовителю протеза после предоставления всех необходимых документов. Кроме того, изготовитель должен иметь договор с Фондом социального страхования.

"Не бойтесь, вам не дадут деревянную ногу", – говорит Елена Кульчицкая.

Однако государство не оплатит и протез за "миллион долларов". Имеется нижний и верхний предельный предел затрат на протезирование. Для гражданских для протезов нижних конечностей – от 14 до 856 тысяч гривен, верхних конечностей – от 17 до 503 тысяч гривен. Этой суммы, говорят врачи-протезисты, вполне достаточно для установления современных высокофункциональных протезов. Однако есть возможность доплатить за супердорогой протез из собственного кармана. Для военных верхний предельный предел финансирования на протезирование выше – до 2 миллионов гривен.

Военный имеет право на одновременное обеспечение и механическим и бионическим протезом. Второй – очень щепетильный и имеет много оговорок в использовании, чувствителен к пыли, к воде и не дает возможности поднимать тяжелое – максимум до 2 килограммов. Если человек занимается физическим трудом, ему поможет механический протез. Я советую производить сразу два,

– объясняет Елена Кульчицкая.

Могу ли я получить компенсацию за самостоятельно приобретенный протез

Нет, государство не компенсирует вам расходы, если вы самостоятельно оплатили протезирование. Но может компенсировать приобретение вспомогательных средств реабилитации – например колесное кресло.

Какие нужны документы для бесплатного протезирования?

Если человек пострадал в результате войны, для протезирования не следует ожидать установления инвалидности. В других случаях для получения протеза установление инвалидности требуется.

Чтобы принять участие в государственной программе протезирования, требуются следующие документы:

паспорт гражданина Украины (или вид на постоянное/временное проживание; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; временное удостоверение гражданина Украины);

идентификационный код;

справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);

заключение ВЛК (для военных) или ЛКК (для гражданских);

удостоверение УБД (для военных).

Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно через социального работника в больнице, в ближайшем ЦНАПе или местном органе социальной защиты. Также это можно сделать онлайн через электронный кабинет человека с инвалидностью – инструкция по регистрации такого кабинета есть на сайте министерства социальной политики

Где заказать протез?

В том же электронном кабинете вы найдете направление на снабжение протезом. С ним вы можете обратиться в любое протезное предприятие, заключившее договор с государством. Сейчас в списке более 40 государственных и частных предприятий.

Елена Кульчицкая советует выбирать протезное предприятие вблизи вашего постоянного места жительства, а также тщательно подойти к выбору врача-протезиста. Вы часто будете общаться с ним – для проверки протеза, его настройки и гарантийного обслуживания и т.д. – и каждый раз ехать за этим через полстраны или идти к человеку, с которым вы не нашли общий язык, вряд ли хорошая идея.

Если протез не подходит?

После всех необходимых обследований и замеров изготовление протеза длится до 45 дней, в редких случаях – до трех месяцев. За это время пациент неоднократно меряет культеприемник, его подстраивают под тело.

"Человек может не знать, как он должен чувствовать себя с протезом. Но не должно быть чрезмерного дискомфорта. Если что-то не так – обязательно просите переделать, только после того, как вас все устраивает, подписывайте акт приема-передачи протеза", – говорит Елена Кульчицкая.

Если же протез не подходит, оказалось уже после подписания акта, терпеть все равно не нужно, говорит советница министра. Факт того, что протез не подходит, устанавливает лечебная комиссия. Тогда производится новый.

Какие бывают протезы?

"Это невозможно описать. Протез – это конструктор", – говорит в комментарии ZAXID.NET Назар Багнюк, врач-протезист протезной мастерской при реабилитационном центре "Несокрушимые" во Львове. Эта мастерская с шестью специалистами работает уже год и участвует в государственной программе протезирования.

"Стопы, колени, кисти, локти, запястья и т.п. изготовляют на заводах. Они преимущественно унифицированы, поэтому можно сочетать детали разных производителей. Как их между собой соединить и каков будет результат – зависит от потребности и возможностей пациента. Вариантов есть множество "Есть механические, электрические, гидравлические составляющие протезов. Есть на каждый день, а есть для спорта", - объясняет Назар Багнюк.

На выбор протеза влияют функциональное состояние пациента и его готовность к протезированию. Это определяет мультидисциплинарная группа, которая обследует человека и выставляет баллы по разным критериям. В группе работают среди прочих хирург, протезист, физический терапевт. Также учитывается, какой у человека запрос – что он будет делать с помощью протеза: где работать, заниматься спортом и тому подобное.

"Люди порой в интернете находят детали по заоблачным ценам. На самом деле для нормального функционирования достаточно того, что покрывает государство", - говорит Назар Багнюк.

Может, за границей делают лучше?

Все детали, используемые для протезирования в Украине – от европейских, североамериканских или азиатских производителей. Следовательно, за границей не установят ничего лучше того, что есть у нас.

"Главное – не цена деталей, а правильно изготовленный и настроенный куксоприемник. Иначе пациент не сможет ходить и с самым дорогим протезом. Мы находим лучший способ помочь, а государство обеспечивает качественное протезирование", – говорит врач-протезист реабилитационного центра "Несокрушимые".

За год в мастерской, где работает Назар Багнюк, было изготовлено и установлено более 215 протезов. Среди них – шесть бионических протезов руки.



Протезист центра "Несокрушимые" Назар Багнюк

Жизнь протеза

Установление протеза – это не конец истории. С пациентами еще долго работают физический или эрготерапевт, которые буквально учат ходить, преодолевать препятствия, пользоваться протезом в быту.

Такое изделие нуждается в периодическом техосмотре и обслуживании. Это еще одна причина выбрать протезирование в Украине и как можно ближе к месту жительства. Хотя не все пациенты добросовестно приходят на техосмотр протеза, говорит Назар Багнюк, есть высокофункциональные электронные изделия, где периодической проверки требует сам производитель.

Также в новой настройке или даже замене протез может потребоваться, если изменились физические показатели человека – например, вес. Повторное изготовление протеза при таких условиях происходит безвозмездно для пациента после соответствующего решения врачебной комиссии.

Есть ли гарантия на протез?

Так, за гарантийный срок замена деталей происходит за счет производителя. Кроме того, говорит советница министра социальной политики Елена Кульчицкая, в украинском законодательстве прописан срок эксплуатации разных протезов.

Также государство оплачивает послегарантийный ремонт протезов – на это предусмотрено 70% от стоимости изготовления первичного протеза.

Целесообразно ли устанавливать остеоинтегрированные протезы?

Остеоинтегрированные протезы – это протезы, функциональная часть которых крепится к металлической части, вживленной в кость пациента хирургами. Советник министра Елена Кульчицкая говорит, что в министерстве предпочитают традиционное протезирование, поскольку метод остеоинтеграции еще недостаточно исследован.

"Сейчас Украина стала полем для многих экспериментов, в частности в протезировании – остеоинтеграция, 3D-печать, украинские разработки бионических протезов. Но невозможно спрогнозировать, как такой протез, установленный молодым парням, будет вести себя через 10 или 20 лет", – говорит Елена Кульчицкая.

Во Львове в реабилитационном центре "Несокрушимые" установили уже несколько остеоинтегрированных протезов. Иногда это единственный выход, говорит врач-протезист Назар Багнюк.

Да, это действительно новая технология и большой выборки с позиции медицины нет. Но, например, когда была очень высокая ампутация плеча и остаточная рука короткая, традиционный протез не подойдет. А остеоинтегрированное протезирование позволяет двигать рукой даже при таких условиях. Тогда это оправдано, – объясняет Назар Багнюк.

Сейчас под наблюдением специалистов центра "Несокрушимые" находятся двое пациентов с тремя остеоинтегрированными протезами. Операции им сделали в апреле, и сейчас они чувствуют себя хорошо, говорит специалист.

***

Статистика о том, сколько украинских военных потеряли конечности, пока не разглашается – во время военного положения такая информация считается чувствительной. По неофициальным данным, которые в своем материале приводит издание Sky News, за время полномасштабного вторжения России в Украину руку или ногу потеряли около 25 тыс. военнослужащих. Это в разы больше, чем за 20 лет американских кампаний в Ираке и Афганистане.

"Мы, те кто без конечностей, полноправные члены общества. Но имеем немного различий и особенностей. И нам, и вам, и всем надо приучаться друг к другу и спокойно реагировать. Без агрессии, без сожаления, без сострадания, с уважением. И все возможно только через коммуникацию. Нужно больше коммуникировать!", – говорит Михаил Бакалюк.