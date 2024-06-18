Лучшие генераторы музыки, которые вы можете использовать бесплатно прямо сейчас

Эпоха искусственного интеллекта изменила правила игры. Теперь каждый может создавать музыку только с помощью короткого текстового описания, а затем использовать синтезированные звуки для собственных нужд. Как и всегда, те или иные сервисы работают лучше, чем их аналоги, а также имеют лучшие условия использования. Вот несколько таких сервисов.

Suno

Если вы готовы окунуться в мир создания музыки с помощью искусственного интеллекта, Suno – идеальное место для начала: Вы можете начать работу бесплатно, сделав всего несколько кликов. Просто напишите, какой должна быть ваша песня и какой стиль музыки вам нужен (включая любые инструменты и темп). Suno очень быстро найдет что-то для вас.

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Например, вам нужна веселая фортепианная мелодия о дне рождения вашего лучшего друга (не забудьте указать его имя и несколько деталей о нем). Вы получите две версии, чтобы сохранить или поделиться ими, и сможете создавать 50 песен ежемесячно, не платя за это ни копейки.

Стоимость подписки (для большего количества песен) начинается от 8 долларов в месяц.

SongR

Загрузите SongR в своем браузере, и менее чем за минуту вы сможете начать процесс создания своей первой песни с искусственным интеллектом — вам даже не нужно регистрироваться, чтобы создать аудио (хотя для сохранения песен вам понадобится учетная запись).

Среди онлайн-инструментов для искусственного интеллекта SongR – один из самых простых по своему интерфейсу, который позволяет сразу перейти к механизму искусственного интеллекта.



Начало работы с SongR / Скриншот 24 Канала

Здесь вы не получите такого большого контроля над звучанием вашей аудиодорожки, как в других музыкальных генераторах с искусственным интеллектом. Вместо того чтобы вводить текстовый запрос, вы выбираете категорию музыки. Однако вы можете использовать текстовый запрос для создания текста песни и вокала, и есть несколько различных вокалистов с искусственным интеллектом на выбор. С этим очень интересно экспериментировать.

MusicFX

MusicFX – это один из нескольких "экспериментов с искусственным интеллектом", которые компания Google сделала доступными в интернете, и все, что вам нужно для использования инструмента — это учетная запись Google.

Он больше подходит для релакса или фоновой музыки - вокал не включен, а максимальная продолжительность треков не превышает 70 секунд (хотя вы можете настроить их на циклическое воспроизведение, если хотите продолжить прослушивание).

Это программа, которая хорошо подходит для того, чтобы поиграться с искусственным интеллектом и посмотреть, на что он способен, ведь вы получаете разнообразные предложения по редактированию и улучшению ваших подсказок, а также можете оценить содержимое, которое создает MusicFX. Также есть удобный режим диджея, который создает бесконечные миксы музыки с искусственным интеллектом на основе выбранных вами подсказок.

Beatoven AI

Beatoven AI является чуть более комплексным и совершенным среди ИИ-генераторов музыки: он ориентирован на профессионалов индустрии, которым нужны треки на заказ, но на самом деле им может пользоваться любой желающий. Вы можете быть максимально конкретными в своих подсказках относительно типа трека, который хотите создать, но здесь нет вокала, а продолжительность песен ограничена 60 секундами.

Приложение имеет функцию микширования, поэтому вы можете управлять затуханием и добавлять аудио или видео из вашей библиотеки. Вы также получаете подборку альтернативных треков из той же подсказки, и можете быстро менять темп и инструментарий.

Если вы хотите загрузить песни, вам нужны кредиты, которые начинаются от 3 долларов за минуту загрузки.

Riffusion

В Riffusion подход несколько иной: вы начинаете с ввода текста, который хотите получить для своего музыкального произведения, созданного искусственным интеллектом, а приложение подбирает вокал и инструментарий, которые подходят к нему. Вы можете настроить стиль звучания одним щелчком мыши и даже создать собственный музыкальный стиль, а искусственный интеллект сделает соответствующие предложения, если вы этого захотите.



Riffusion / Скриншот 24 Канала

Вам не нужно регистрировать учетную запись, чтобы начать создавать, но если вы зарегистрируетесь бесплатно, то получите доступ к большему количеству функций — например, возможность загружать отдельные компоненты вашего трека, чтобы использовать их в других местах.

Сейчас существует 12-секундный лимит на ваши мелодии, поэтому он подходит для создания музыки для постов в социальных сетях и быстрых аудиофрагментов.

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LimeWire AI Music Studio

Здесь вы вводите подсказку с описанием песни, которую хотите услышать, а программа делает все остальное. Здесь нет вокала, и ваши треки могут длиться только до 30 секунд, но программа проста в использовании и быстрая в создании музыки.

В бесплатном плане вы можете создавать только четыре аудиодорожки в день, а подписка начинается от 9,99 доллара ежемесячно.