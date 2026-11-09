"Полиция будет ловить водителей?" – Кличко резко отреагировал на идею бесплатного проезда в Киеве

Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал предложения президента относительно транспортного сообщения в столице.

Adv

популярные видео

Кличко заявил о нехватке водителей в Киеве

Виталий Кличко подчеркнул, что у города уже есть автобусы, которые можно задействовать, однако поинтересовался, будет ли правительство искать водителей и средства на реализацию программы.

Водителей нет! Может, их, как и электриков, поймает полиция? А насчет средств на "бесплатный" транспорт. Может, правительство сначала вернет задолженность Киеву за 11 лет субвенции на бесплатный проезд льготникам? А это уже более 8 миллиардов гривен. Словом, с планом устойчивости Киева центральная власть разобралась, успешно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт– написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что после остановки электротранспорта количество автобусных маршрутов уже увеличили до 129, а количество автобусов – до 418, на которых работают 685 водителей. Но чтобы полностью заменить метро, городу нужно 1020 автобусов.

Реклама

В настоящее время КП "Киевпастранс" имеет возможность дополнительно увеличить количество автобусов еще на 25 единиц (технически исправных и готовых выехать на линии). Для этого необходимо задействовать дополнительно не менее 50 водителей категории D. Помимо того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие, из-за установленного лимита, не может осуществить бронирование новых водителей– рассказал мэр.

Кличко также напомнил, что на сегодняшний день общественный транспорт Киева уже бесплатно перевозит более 1 миллиона пассажиров, льготы которым должно "обеспечивать" государство.

Как сообщалось, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева и достаточного резерва автобусов.

Известно, что центральная власть 5 месяцев затягивала с утверждением плана устойчивости Киева и выделением средств на его реализацию. Впервые Кличко представил документ на заседании СНБО 3 марта, а утвержден он был лишь 5 августа 2026 года. При этом смета работ была сокращена почти вдвое – с 67 миллиардов гривен до 37 миллиардов.