"Водіїв нам наловить поліція?" – Кличко різко відреагував на ідею безоплатного проїзду у Києві

Так мер Києва Віталій Кличко прокоментував пропозиції президента щодо транспортного сполучення у столиці.

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Кличко заявив про брак водіїв у Києві

Віталій Кличко наголосив, що місто вже має автобуси, які можна залучити, проте запитав, чи шукатиме уряд водіїв і кошти на реалізацію програми.

Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція? І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 мільярдів гривень. Словом, з планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на пів року. Тепер взялася за громадський транспорт– написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що після зупинки електротранспорту кількість автобусних маршрутів вже збільшили до 129, а кількість автобусів – до 418, на яких працюють 685 водіїв. Але, щоб повністю замінити метро, місту потрібно 1020 автобусів.

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Наразі КП "Київпастранс" має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв– розповів мер.

Кличко також нагадав, що на сьогодні громадський транспорт Києва вже безкоштовно перевозить понад 1 мільйонів пасажирів, пільги яким має "забезпечувати" держава.

Як повідомлялося, 8 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та достатнього резерву автобусів.

Відомо, що центральна влада 5 місяців зволікала із затвердженням плану стійкості Києва і виділенням грошей на його реалізацію. Вперше Кличко представив документ на засіданні РНБО 3 березня, а затверджений він був лише 5 серпня 2026 року. При цьому кошторис робіт був зменшений майже вдвічі – з 67 мільярдів гривень до 37 мільярдів.