Беспокойные сутки на Донбассе: враг бил из запрещенных минометов и БМП, есть раненые
Пророссийские оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики в течение 15 мая 9 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом они использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял:
- Недалеко от Широкиного – выпустил 5 мин 82-го калибра;
- Возле Старогнатовки – вел огонь из вооружения боевых машин пехоты;
- Возле Водяного – оккупанты дважды применяли вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- Рядом с Марьинкой, Каменкой и Славным – российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь:
- Возле Орехового – боевики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.
16 мая враг не проявлял никакой активности.