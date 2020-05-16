Беспокойные сутки на Донбассе: враг бил из запрещенных минометов и БМП, есть раненые

Пророссийские оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики в течение 15 мая 9 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом они использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. Смотрите также Срыв переговоров ТКГ: у "представителей" ОРДЛО обнаружили российские паспорта – фото Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял: Недалеко от Широкиного – выпустил 5 мин 82-го калибра;

Возле Старогнатовки – вел огонь из вооружения боевых машин пехоты;

Возле Водяного – оккупанты дважды применяли вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Рядом с Марьинкой, Каменкой и Славным – российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь: Возле Орехового – боевики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта. 16 мая враг не проявлял никакой активности.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала