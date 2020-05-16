Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Беспокойные сутки на Донбассе: враг бил из запрещенных минометов и БМП, есть раненые

- Читати новину українською
Война на Донбассе
Война на Донбассе / Иллюстративное фото / 24 канал

Пророссийские оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики в течение 15 мая 9 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом они использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Смотрите также Срыв переговоров ТКГ: у "представителей" ОРДЛО обнаружили российские паспорта – фото

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял:

  • Недалеко от Широкиного – выпустил 5 мин 82-го калибра;
  • Возле Старогнатовки – вел огонь из вооружения боевых машин пехоты;
  • Возле Водяного – оккупанты дважды применяли вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • Рядом с Марьинкой, Каменкой и Славным – российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь:

  • Возле Орехового – боевики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.

16 мая враг не проявлял никакой активности.

Донбас
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Постраждалі Операция Объединенных сил Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Политическая подщечина: люди Коломойского демонстративно саботировали интересы Авакова
15 мая , 23:30 Политическая подщечина: люди Коломойского демонстративно саботировали интересы Авакова
Сергій Лещенко
Красноречивые фотографии в соцсети: русский солдат раскрыл место дислокации в Сирии – факты
15 мая , 22:00 Красноречивые фотографии в соцсети: русский солдат раскрыл место дислокации в Сирии – факты
Михайло Макарук
Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
15 мая , 12:30 Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать