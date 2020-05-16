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Неспокійна доба на Донбасі: ворог гатив із заборонених мінометів та БМП, є поранені

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

Проросійські окупанти в черговий раз порушили режим тиші на Донбасі. Бойовики упродовж 15 травня 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому вони використовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник стріляв:

  • Неподалік Широкиного – випустив 5 мін 82-го калібру;
  • Біля Старогнатівки – вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти;
  • Поблизу Водяного – окупанти двічі застосовували озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • Поруч з Мар’їнкою, Кам’янкою та Славним – російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь:

  • Біля Оріхового – бойовики використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.

16 травня ворог не проявляв жодної активності.

Донбас
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Постраждалі Операція Об'єднаних сил Новини України
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