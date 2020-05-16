Неспокійна доба на Донбасі: ворог гатив із заборонених мінометів та БМП, є поранені
Проросійські окупанти в черговий раз порушили режим тиші на Донбасі. Бойовики упродовж 15 травня 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому вони використовували заборонене мінськими угодами озброєння.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
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Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник стріляв:
- Неподалік Широкиного – випустив 5 мін 82-го калібру;
- Біля Старогнатівки – вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти;
- Поблизу Водяного – окупанти двічі застосовували озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Поруч з Мар’їнкою, Кам’янкою та Славним – російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь:
- Біля Оріхового – бойовики використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;
Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.
16 травня ворог не проявляв жодної активності.