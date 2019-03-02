Беспокойные сутки на Донбассе: ранен украинский воин, уничтожены двое оккупантов

1 марта российские оккупационные войска уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. Трижды применили вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один наш защитник был ранен.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников возле населенного пункта Пески, сообщают в пресс-службе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил из минометов 120-го калибра – вблизи поселка Новолуганское. Также из минометов калибра 82 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Новотошковское и

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Шумы.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант получил ранения,

– добавили в пресс-службе.

По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двое участников вооруженных формирований России были уничтожены, а еще пятеро ранены. Также вчера сбит один БПЛА противника.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.