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      Беспокойные сутки на Донбассе: ранен украинский воин, уничтожены двое оккупантов

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      Беспокойные сутки на Донбассе: ранен украинский воин, 2 оккупанта уничтожены
      Беспокойные сутки на Донбассе: ранен украинский воин, 2 оккупанта уничтожены / narodna-pravda.ua

      1 марта российские оккупационные войска уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. Трижды применили вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один наш защитник был ранен.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников возле населенного пункта Пески, сообщают в пресс-службе ООС.

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      В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил из минометов 120-го калибра – вблизи поселка Новолуганское. Также из минометов калибра 82 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Новотошковское и
      из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Шумы.

      На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

      По данным разведки, один оккупант получил ранения,
      – добавили в пресс-службе.

      По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двое участников вооруженных формирований России были уничтожены, а еще пятеро ранены. Также вчера сбит один БПЛА противника.

      С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

      Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

       

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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