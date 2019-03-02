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      Неспокійна доба на Донбасі: поранений український воїн, знищено двох окупантів

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      Неспокійна доба на Донбасі: поранений український воїн, 2 окупантів знищено
      Неспокійна доба на Донбасі: поранений український воїн, 2 окупантів знищено / narodna-pravda.ua

      1 березня російські окупаційні війська уже 4 рази порушили режим припинення вогню. Тричі застосували озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Унаслідок обстрілів один наш захисник був поранений.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили обстріл позиції наших захисників біля населеного пункту Піски, повідомляють у прес-службі ООС.

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      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв підрозділи Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру – поблизу селища Новолуганське. Також з мінометів калібру 82 міліметрів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотошківське та
      з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.

      На всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

      За даними розвідки, один окупант отримав поранення,
      – додали у прес-службі.

      За уточненими даними за попередню добу, 28 лютого двох учасників збройних формувань Росії було знищено, а ще п'ятьох поранено. Також вчора збито один БПЛА противника.

      Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції наших військ з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Верхньоторецьке, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

      Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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