Зруйновані будинки, надії та життя: як живуть люди на Луганщині – фото

У селі Лобачеве, що на Луганщині більш ніж 200 дворів, але живе тут лише 34 людини. Все через постійну загрозу "руського міра".

Всього у селі Лобачеве 30 дорослих та 4 дітей. 4-річна Віка і 3-річний Денис перестали розмовляти відтоді, як російсько-терористичні війська обстріляли з важкої артилерії їх рідне село, написав Тарас Грень у себе на Facebook-сторінці.

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У селі немає ні магазину ні лікарні. Однак, позиції ворога тут видно без оптики. Це означає, що обстріл може розпочатися у будь-яку мить.

Ми живемо тут як на якомусь острові. За пенсіями і всім іншим доводиться наймати машину. Добре, що хоч раз-другий на місяць до нас приїздить соціальний автобус,

– розповіла жителька села.

У селі вже давно не було ніяких гуманітарних місій. Відповідно до правил більшості міжнародних організацій, автомобілі з гуманітарною допомогою можуть пересуватись лише асфальтованими дорогами. На ґрунтові шляхи з’їжджати заборонено.



Село Любачеве на Луганщині//Фото: Тарас Грень

"Тут живуть українці, а це головне для нас", – сказав один із офіцерів підрозділу цивільно-військового співробітництва, який доставив селянам гуманітарну допомогу.

Одна з мешканок розповіла, що останню допомогу, яку вона отримувала – це 4 пачки памперсів ще при виписці з пологового будинку.

Мешканці села просили приїжджати частіше, привезти медикаментів для хворих на серце та цукровий діабет, а також одягу для старших людей,

– йдеться у повідомленні.

Завдяки волонтерам з Прикарпаття людям привезти гуманітарну допомогу, щоб підтримати дітей.



Волонтери допомагають людями на Луганщині//Фото: Тарас Грень