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      Зруйновані будинки, надії та життя: як живуть люди на Луганщині – фото

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      Зруйновані будинки, надії та життя: як живуть люди на Луганщині
      Зруйновані будинки, надії та життя: як живуть люди на Луганщині / Фото з Facebook-сторінки Тараса Греня

      У селі Лобачеве, що на Луганщині більш ніж 200 дворів, але живе тут лише 34 людини. Все через постійну загрозу "руського міра".

      Всього у селі Лобачеве 30 дорослих та 4 дітей. 4-річна Віка і 3-річний Денис перестали розмовляти відтоді, як російсько-терористичні війська обстріляли з важкої артилерії їх рідне село, написав Тарас Грень у себе на Facebook-сторінці.

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      У селі немає ні магазину ні лікарні. Однак, позиції ворога тут видно без оптики. Це означає, що обстріл може розпочатися у будь-яку мить.

      Ми живемо тут як на якомусь острові. За пенсіями і всім іншим доводиться наймати машину. Добре, що хоч раз-другий на місяць до нас приїздить соціальний автобус,
      – розповіла жителька села.

      У селі вже давно не було ніяких гуманітарних місій. Відповідно до правил більшості міжнародних організацій, автомобілі з гуманітарною допомогою можуть пересуватись лише асфальтованими дорогами. На ґрунтові шляхи з’їжджати заборонено.

      луганщина
      Село Любачеве на Луганщині//Фото: Тарас Грень

      "Тут живуть українці, а це головне для нас", – сказав один із офіцерів підрозділу цивільно-військового співробітництва, який доставив селянам гуманітарну допомогу.

      Одна з мешканок розповіла, що останню допомогу, яку вона отримувала – це 4 пачки памперсів ще при виписці з пологового будинку.

      Мешканці села просили приїжджати частіше, привезти медикаментів для хворих на серце та цукровий діабет, а також одягу для старших людей,
      – йдеться у повідомленні.

      Завдяки волонтерам з Прикарпаття людям привезти гуманітарну допомогу, щоб підтримати дітей.

      луганщина допомога
      Волонтери допомагають людями на Луганщині//Фото: Тарас Грень

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Війна Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Діти і неповнолітні Волонтери
      Джерело: 24 канал
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