Проросійські бойовики поранили українського військового на Донбасі
Протягом поточної доби проросійські бойовики уже три рази обстріляли позиції наших військ. Двічі застосовано озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм, повідомили у прес-службі ООС.
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Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру – поблизу селища Новолуганське. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.
Українські військові дали противнику адекватну відповідь. Зокрема, над однією з наших позицій військовослужбовці Об'єднаних сил зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії.
Наразі нічого невідомо про втрати противника.