Окупанти на Донбасі використовують засуджених українців як рабів, – Денісова в ООН

Українська омбудсвумен Людмила Денісова на сесії Ради ООН розповіла про ситуацію із українськими засудженими на окупованих територіях, а також політв’язнями та військовополоненими українцями, яких незаконно утримують у Росії.

Так, за словами правозахисниці, багатьох засуджених на території окупованого Донбасу окупанти використовують фактично як рабів. Окрім цього, випадки жорстокого поводження спостерігаються також щодо 70 політв’язнів та 24 військовополонених, яких утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму.

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"На початок військової агресії РФ у 2014 році у місцях несвободи Луганської та Донецької областей перебувало більш ніж 16 тисяч засуджених. Зараз їх піддають побиттю і жорстокому поводженню. Медична допомога ув’язненим не надається", – розповіла Денісова в ООН.

Вона наголосила: у більшості цих громадян вже закінчився термін відбування покарання, але їх не відпускають, а їхня праця використовується як рабська.

Ситуація із деякими українськими громадянами у Росії є взагалі критичною і потребує негайного втручання європейського та світового співтовариства.

Павло Гриб та Едем Бекіров перебувають у тяжкому стані. Троє поранених військовополонених моряків: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока потребують кваліфікованого медичного лікування,

– наголосила Людмила Денісова.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що військовополоненому моряку Василю Сороці у Москві невдовзі проведуть операцію. За весь час у російському полоні йому досі не загоїлась поранена під час атаки РФ на морі рука.

Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.