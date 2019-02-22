Москалькову тримають "в облозі": Денісова зробила гучну заяву про російську колегу

Російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій не дозволяють говорити про стан українських політв’язнів, яких незаконно утримують в РФ або на тимчасово окупованих українських територіях.

Також російська правозахисниця не має прав говорити про обмін бранцями. Так, Москалькова не відповідає на листи своєї української колеги Людмили Денісової про стан українських заручників. Про це сама Денісова заявила в ефірі "Прямого".

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Дуже складна була розмова, тому що пані Москалькова взагалі не відповідає ні на які медичні питання. Тому що її тримають "в облозі", щоб вона чогось не сказала, комусь не відповіла. Я їй сказала, що вона не відповідає на листи, які я їй надсилаю і нічого не робить не лише для того, щоб обстежити наших хлопців, але й полікувати їх,

– висловилася Денісова.

Своєю чергою, адвокат Микола Полозов заявив, що у трьох поранених українських полонених моряків досі залишаються осколки в тілі. Окрім того, без жодних згод хлопців нещодавно забирали на обстеження у цивільні лікарні. Попри це результатів обстежень військовополоненим не озвучували.

"Звичайно ж нашим адвокатам поранені суб'єктивно розповідають про свій стан здоров'я: болить рука, нога, в Артеменка падає зір", – розповів Полозов у коментарі "Громадському".

Зазначимо, що українська правозахисниця планувала 21 лютого зустрітися із російською колегою в Афінах, проте, фактично в останню мить, Москалькова скасувала зустріч. Водночас, якщо чинній українській уповноваженій з прав людини забороняють відвідувати політв’язнів-співвітчизників, її попередницю Ніну Карпачову російська влада використовує інструментом у своїй гібридній війні.

Також Денісова повідомила, що у недавній розмові обговорювала з Москальковою питання обміну.

"На минулому засіданні пан Гризлов сказав, що саме пані Москалькова та я повинні займатись цими питанням. Я готова і вся українська сторона готова передати 25 на 25 у будь-якому складі. Вона вчергове сказала, що цими питанням не опікується, у неї мандату нема. І тому я попросила донести до пана Гризлова, якщо вона цим не займається, тоді хай Мінська група вирішить, а російська сторона погодиться на те, що Україна хоче передати їм їх громадян в обмін на наших політв'язнів", – зазначила вона.

Що відомо про травми Ейдера? У Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонниками українських кораблів поблизу Керченської протоки.

"Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки? Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука моряка не відновлюється, у руці залишилися осколки. Також у нього не згинаються пальці, рука досі набрякла. Московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка? Українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті рук. Хоч в РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію, захисникам хлопець розповів, що починає втрачати зір.

Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.