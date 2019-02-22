Москалькова держат "в осаде": Денисова сделала громкое заявление о русской коллеге

Российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москалькова не позволяют говорить о состоянии украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ или на временно оккупированных украинских территориях.

Также российская правозащитница не имеет прав говорить об обмене пленниками. Так, Москалькова не отвечает на письма своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о состоянии украинских заложников. Об этом сама Денисова заявила в эфире "Прямого".

Читайте также: Россия использует их как товар, – Климкин о судьбе украинских моряков в плену РФ

Очень сложный был разговор, потому что госпожа Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в осаде", чтобы она чего-то не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю и ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их,

– высказалась Денисова.

В свою очередь, адвокат Николай Полозов заявил, что у троих раненых украинских пленных моряков до сих пор остаются осколки в теле. Кроме того, без согласия ребят недавно забирали на обследование в гражданские больницы. Несмотря на это результатов обследований военнопленных не озвучивали.

"Конечно же нашим адвокатам раненные субъективно рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение", – рассказал Полозов в комментарии "Громадському".

Отметим, что украинская правозащитница планировала 21 февраля встретиться с российской коллегой в Афинах, однако, фактически в последний момент, Москалькова отменила встречу. В то же время, если действующему украинскому уполномоченному по правам человека запрещают посещать политзаключенных-соотечественников, ее предшественницу Нину Карпачеву российские власти используют инструментом в своей гибридной войне.

Также Денисова сообщила, что в недавнем разговоре обсуждала с Москалькова вопрос обмена.

"На прошлом заседании господин Грызлов сказал, что именно госпожа Москалькова и я должны заниматься этим вопросам. Я готова и вся украинская сторона готова передать 25 на 25 в любом составе. Она в очередной раз сказала, что этими вопросом не занимается, у нее мандата нет. И поэтому я попросила донести до господина Грызлова, если она этим не занимается, тогда пусть Минская группа решит, а российская сторона согласится на то, что Украина хочет передать им их граждан в обмен на наших политзаключенных", – отметила она.

Что известно о травмах Эйдера? У Эйдера – осколочное ранение ног, полученное во время обстрела российскими пограничниками украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

"Раны заживают, хожу нормально, но хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", – писал в конце декабря Эйдер в письме журналистам

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки? В результате обстрела российскими пограничниками рука моряка не восстанавливается, в руке остались осколки. Также у него не сгибаются пальцы, рука до сих пор отечная. Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

Что известно о состоянии здоровья Андрея Артеменко? Украинец получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки. Хотя в РФ заявляют, что моряк идет на поправку и якобы проходит реабилитацию, защитникам парень рассказал, что начинает терять зрение.

Как украинские моряки попали в российский плен?​

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.