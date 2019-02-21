Россия использует их как товар, – Климкин о судьбе украинских моряков в плену РФ

Украина имела бы шанс освободить своих политзаключенных из российского плена, если бы РФ не была настолько заинтересована во вмешательстве в избирательный процесс страны. Россия же использует всех украинских заложников как разменную карту.

Сейчас Украине важно договориться с Евросоюзом и США о совместной позиции в отношении свободы мореходства в Черном и Азовском морях. После открытой агрессии России вблизи Керченского пролива согласование этого вопроса для Украины является крайне важным, заявил глава отечественного МИД Павел Климкин в интервью "Цензор.нет".

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Россия сознательно использует военнопленных моряков как товар. Причем она использует и своих граждан как товар. И играет ими в контексте выборов. Я рискну сказать, что если бы не желание России любой ценой вмешиваться в выборы, у нас был бы шанс освободить узников,

– рассказал министр.

Он отметил: использование пленных как разменной карты в контексте выборов значительно усложняет процесс. Это, по его мнению, является фундаментальной проблемой в вопросе освобождения пленных: и военнопленных и политических заключенных и заложников.

Сейчас есть лишь часть международно-правового определения открытой агрессии России против Украины в море.

"Европейские министры согласовали 18 февраля в Брюсселе санкции, которые являются видимой частью ответа на нападение России вблизи Керченского пролива. Я имел возможность с ними подробно обсудить это на встрече друзей Украины в ЕС. Соединенные Штаты тоже готовят санкции. Пока не могу сказать, какие. Но реакция будет и символичной, и эффективной", – добавил Климкин.

По мнению главы МИД, есть еще один важный момент. Украине нужно получить общую позицию относительно свободы мореходства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Относительно санкций, то их появление и согласование является позитивным сдвигом, однако Климкин все же ожидает от Европы большего.

Теперь меня все спрашивают о санкциях ЕС: это победа, это предательство. Поскольку они пока что являются только персональными. То, что ЕС согласовал такие санкции, – безусловный плюс. Мне бы, конечно, хотелось большего. Над этим мы и будем работать дальше. Но вспомните другие санкции ЕС, например, после "Новичка". Вы считаете их достаточными?

– задал риторический вопрос Климкин.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московский СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.



Кроме того уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.



В настоящее время представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев.