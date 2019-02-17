Гібридний омбудсмен, – Геращенко різко висловилась про попередницю Денісової

Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що колишня українська омбудсвумен Ніна Карпачова підігрує Росії, коли замість теперішньої уповноваженої з прав людини при Верховній Рад, Людмили Денісової, відвідує полонених у РФ моряків.

Ще 13 лютого російська омбудсвумен Тетяна Москалькова разом з колишньою українською колегою Ніною Карпачовою відвідала в СІЗО "Лефортово" поранених військовополонених українців Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороку.

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Цю інформацію прокоментувала Ірина Геращенко. Так, вона вважає, що використовуючи попередню українську правозахисницю, Росія продовжує вести гібридну війну.

"Дуже цікава інформація від захисників наших військовополонених моряків, адвоката Миколи Полозова. Виявляється, ФСБ і російська генеральша-омбудсмен допустили в СІЗО до в'язнів таку собі Ніну Карпчову. А офіційну і повноважну українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову, попри всі її зусилля і наполягання нашого МЗС, так і не допустили провідати моряків і навіть в суд, на всі слухання", – зазначила політикиня.

Вона додала, що Росія затіяла гру, в якій "грається долями живих людей".

Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного "омбудсмена", витрухає від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денисової – Карпачова, замість Порошенка – Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про "нелегітимність української влади". Жахливо, що в цих сценаріях Москва грається долями живих людей,

– висловилась Геращенко.

Також віце-спікер вкотре повторила українську пропозицію про обмін бранців. Зазначимо, що 13 лютого Україна ще раз передала Росії пропозицію забрати 25 її громадян та обміняти їх на 25 українських політв’язнів Кремля. Україна також готова передати російським консулам 3 громадян РФ зі списку 25 в обмін на українських військових, яких 4 роки утримують в окупованому Донецьку. Ці військові – Глондар, Коріньков, Пантюшенко.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.