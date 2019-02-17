18:32
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Гибридный омбудсмен, – Геращенко резко высказалась о предшественнице Денисовой

      48 Читати новину українською
      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Фото из открытых источников

      Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что бывшая украинская омбудсвумен Нина Карпачева подыгрывает России, когда вместо нынешнего уполномоченного по правам человека при Верховной Раде, Людмилы Денисовой, посещает пленных в РФ моряков.

      Еще 13 февраля российская омбудсвумен Татьяна Москалькова вместе с бывшей украинской коллегой Ниной Карпачевой посетила в СИЗО "Лефортово" раненых военнопленных украинцев Андрея Ейдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку.

      Читайте также: Как живет политзаключенный Кольченко в СИЗО России: эксклюзивный репортаж

      Эту информацию прокомментировала Ирина Геращенко. Так, она считает, что используя предыдущую украинскую правозащитницу, Россия продолжает вести гибридную войну.

      "Очень интересная информация от защитников наших военнопленных моряков, адвоката Николая Полозова. Оказывается, ФСБ и российская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к узникам некую Нину Карпчеву. А официальную и полномочную украинскую уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настояния нашего МИД, так и не допустили проведать моряков и даже в суд, на все слушания", – отметила политикиня.

      Она добавила, что Россия затеяла игру, в которой "играет судьбами живых людей".

      Гибридная война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что когда Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников разных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти". Ужасно, что в этих сценариях Москва играет судьбами живых людей,
      – высказалась Геращенко.

      Также вице-спикер в очередной раз повторила украинское предложение об обмене пленников. Отметим, что 13 февраля Украина еще раз передала России предложение забрать 25 ее граждан и обменять их на 25 украинских политзаключенных Кремля. Украина также готова передать российским консулам 3 граждан РФ из списка 25 в обмен на украинских военных, которых 4 года удерживают в оккупированном Донецке. Эти военные - Глондар, Кориньков, Пантюшенко.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.

      blog_ava
      Лунный календарь февраль 2019
      сегодня
      3636
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Украинцы в плену РФ Украина – Россия Людмила Денисова Ирина Геращенко Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      сегодня , 16:00 Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      Олександр Гаврутенко 606
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      сегодня , 14:52 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      Станіслав Безушко 136
      Комментарий Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019 обернулся скандалом: неожиданные детали
      сегодня , 13:57 Комментарий Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019 обернулся скандалом: неожиданные детали
      660
      Мюнхен: конференция без решений, но с позитивом для Украины
      сегодня , 13:25 Мюнхен: конференция без решений, но с позитивом для Украины
      Борис Немировський 225
      Василию Ломаченко – 31: история успеха выдающегося боксера
      сегодня , 12:27 Василию Ломаченко – 31: история успеха выдающегося боксера
      Юлія Михайлова 2822
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Браслет не шел Мельнику к шортам, поэтому его одели на руку, - свидетель
       12 ноября 2013 , 16:56 3
      Кейт Миддлтон беременна двойней
       13 февраля 2016 , 17:33
      Челси выплатил отступные за испанского голкипера – рекордный трансфер все ближе
       8 августа 2018 , 12:53
      Как правильно стоять в очереди в сервисных центрах МВД
       4 февраля , 13:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук