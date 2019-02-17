Гибридный омбудсмен, – Геращенко резко высказалась о предшественнице Денисовой

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что бывшая украинская омбудсвумен Нина Карпачева подыгрывает России, когда вместо нынешнего уполномоченного по правам человека при Верховной Раде, Людмилы Денисовой, посещает пленных в РФ моряков.

Еще 13 февраля российская омбудсвумен Татьяна Москалькова вместе с бывшей украинской коллегой Ниной Карпачевой посетила в СИЗО "Лефортово" раненых военнопленных украинцев Андрея Ейдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку.

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Эту информацию прокомментировала Ирина Геращенко. Так, она считает, что используя предыдущую украинскую правозащитницу, Россия продолжает вести гибридную войну.

"Очень интересная информация от защитников наших военнопленных моряков, адвоката Николая Полозова. Оказывается, ФСБ и российская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к узникам некую Нину Карпчеву. А официальную и полномочную украинскую уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настояния нашего МИД, так и не допустили проведать моряков и даже в суд, на все слушания", – отметила политикиня.

Она добавила, что Россия затеяла игру, в которой "играет судьбами живых людей".

Гибридная война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что когда Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников разных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти". Ужасно, что в этих сценариях Москва играет судьбами живых людей,

– высказалась Геращенко.

Также вице-спикер в очередной раз повторила украинское предложение об обмене пленников. Отметим, что 13 февраля Украина еще раз передала России предложение забрать 25 ее граждан и обменять их на 25 украинских политзаключенных Кремля. Украина также готова передать российским консулам 3 граждан РФ из списка 25 в обмен на украинских военных, которых 4 года удерживают в оккупированном Донецке. Эти военные - Глондар, Кориньков, Пантюшенко.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.