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      Оккупанты на Донбассе используют осужденных украинцев как рабов, – Денисова в ООН

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      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / Фото из открытых источников

      Украинская омбудсвумен Людмила Денисова на сессии Совета ООН рассказала о ситуации с украинскими заключенными на оккупированных территориях, а также политзаключенными и военнопленными украинцами, которых незаконно удерживают в России.

      Так, по словам правозащитницы, многих осужденных на территории оккупированного Донбасса оккупанты используют фактически в качестве рабов. Кроме этого, случаи жестокого обращения наблюдаются также относительно 70 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

      Читайте также: Москалькову держат "в осаде": Денисова сделала громкое заявление о российской коллеге

      "На начало военной агрессии РФ в 2014 году в местах несвободы Луганской и Донецкой областей находилось более 16 тысяч осужденных. Сейчас их подвергают избиению и жестокому обращению. Медицинская помощь заключенным не оказывается", - рассказала Денисова в ООН.

      Она отметила: у большинства этих граждан уже истек срок отбывания наказания, но их не отпускают, а их труд используется как рабский.

      Ситуация с некоторыми украинскими гражданами в России вообще критическая и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества.

      Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии. Трое раненых военнопленных моряков: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока нуждаются в квалифицированном медицинском лечении,
      - отметила Людмила Денисова.

      Отметим, недавно стало известно, что военнопленному моряку Василию Сороке в Москве вскоре проведут операцию. За все время в российском плену у него до сих пор не зажила раненая во время атаки РФ на море рука.

      Как украинские моряки попали в русский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Людмила Денисова Война на Донбассе Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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