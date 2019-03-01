Пророссийские боевики ранили украинского военного на Донбассе

В течение текущих суток пророссийские боевики уже три раза обстреляли позиции наших войск. Дважды применено вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. Один военнослужащий Объединенных сил ранен.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм, сообщили в пресс-службе ООС.

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Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

Украинские военные дали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировку огня артиллерии.

Пока ничего неизвестно о потерях противника.