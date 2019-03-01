Разрушенные дома, надежды и жизни: как живут люди на Луганщине – фото

В селе Лобачево, что на Луганщине, более 200 дворов, но живет здесь только 34 человека. Все из-за постоянной угрозы "русского мира".

Всего в селе Лобачево 30 взрослых и 4 детей. 4-летняя Вика и 3-летний Денис перестали разговаривать с тех пор, как российско-террористические войска обстреляли из тяжелой артиллерии их родное село, написал Тарас Грень у себя на Facebook-странице.

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В селе нет ни магазина ни больницы. Однако, позиции врага здесь видно без оптики. Это означает, что обстрел может начаться в любой момент.

Мы живем здесь как на каком-то острове. За пенсиями и всем остальным приходится нанимать машину. Хорошо, что хоть раз-другой в месяц к нам приезжает социальный автобус,

– рассказала жительница села.

В селе уже давно не было никаких гуманитарных миссий. Согласно правилам большинства международных организаций, автомобили с гуманитарной помощью могут передвигаться только по асфальтированным дорогам. На грунтовые дороги съезжать запрещено.



Село Любачево на Луганщине // Фото: Тарас Грень

"Здесь живут украинцы, а это главное для нас", – сказал один из офицеров подразделения гражданско-военного сотрудничества, который доставил крестьянам гуманитарную помощь.

Одна из жительниц рассказала, что последнюю помощь, которую она получала – это 4 пачки памперсов еще при выписке из роддома.

Жители села просили приезжать чаще, привезти медикаментов для больных на сердце и сахарный диабет, а также одежду для пожилых людей,

– говорится в сообщении.

Благодаря волонтерам из Прикарпатья людям привезти гуманитарную помощь, чтобы поддержать детей.



Волонтеры помогают людями на Луганщине // Фото: Тарас Грень