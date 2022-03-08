Бесполетная зона над Украиной: внешнеполитическая элита США обратилась к Байдену

Для защиты гуманитарных коридоров 27 представителей внешнеполитической элиты США написали письмо администрации президента Джо Байдена. Они просят обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной.

В письме говорится о лидерах НАТО. Они должны объяснить России, что не хотят с ней воевать.

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"Лидеры НАТО должны ясно дать понять, что они не будут поддерживать российские нападения на гражданские районы", – написали в письме.

Россия не остановится

НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, несмотря на расстрелы гражданского населения и угрозу ядерным объектам. Президент Владимир Зеленский считает, что Россия не остановится на нынешнем вторжении и продолжит атаковать другие европейские страны.

Когда нарушают и наступают на границы прав и свобод, тогда вы должны защищать нас. Потому что мы будем первыми, вы станете вторыми,

– заявил Зеленский.

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