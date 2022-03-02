В этом убежден Курт Уолкер – бывший спецпредставитель США по Украине и бывший американский посол при НАТО. Соответствующее заявление он сделал 1 марта.

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Уолкер: Беспилотная зона – хорошая идея

Уолкер считает, что Украине нужно больше ракет Stinger, больше Javelin и основных боеприпасов, а также помощь с противовоздушной обороной. "Я бы рекомендовал, и думаю, что для нас это была бы хорошая идея – ввести бесполетную зону", – отметил он. Для начала, по мнению бывшего посла при НАТО, это можно сделать над Киевом и западом Украины.

Об опасениях со стороны НАТО

Американский дипломат подчеркнул, что обоснований для этого более чем достаточно. Да, есть беспокойство о том, что это может вовлечь НАТО в прямой конфликт. Впрочем, Уолкер объяснил, что есть примеры предыдущих операций, когда говорилось об ограничениях по целям. То есть только для обеспечения бесполетной зоны, а не для атак по другим, если сами не подверглись нападению.

Я думаю, что это возможно, и это нужно сделать немедленно,

– подчеркнул бывший посол США при НАТО.

Украина не будет сдаваться, – Уолкер

Уолкер считает, что все больше россиян, в частности – военных, начинают осознавать, что Путин – взбалмошный безумец, ведущий свою страну к разрушению. "Думаю, вероятнее всего, что Россия продолжит нападать и пытаться убивать украинцев, но завязнет. Украина будет воевать жестко в защиту своей страны, своих городов", – убежден он.

Что раньше говорил Уолкер

В начале февраля дипломат говорил, что угроза российского нападения реальна, но в таком случае Украина неизбежно победит. Москву ждут серьезные проблемы. Более того, американский дипломат подчеркивал, что Россия заплатит за свою агрессию очень высокую цену.

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