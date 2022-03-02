Много конгрессменов выбрали для выступления Байдена сине-желтые аксессуары и наряды. Другие – держали в руках украинские флаги, сообщает 24 канал.

Заметьте Путин ныне изолирован как никогда: основные положения обращения Байдена в Конгрессе

Байден заявил, что Владимир Путин хотел забрать Украину, однако просчитался. Храбрость президента Владимира Зеленского и украинского народа вдохновляет весь мир.

Президент США отметил: Путин посылает танки, но никогда не завоюет души украинцев.

Мы будем продолжать помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну,

– заявил Байден.

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