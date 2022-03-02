Много конгрессменов выбрали для выступления Байдена сине-желтые аксессуары и наряды. Другие – держали в руках украинские флаги, сообщает 24 канал.
Заметьте Путин ныне изолирован как никогда: основные положения обращения Байдена в Конгрессе
Байден заявил, что Владимир Путин хотел забрать Украину, однако просчитался. Храбрость президента Владимира Зеленского и украинского народа вдохновляет весь мир.
Президент США отметил: Путин посылает танки, но никогда не завоюет души украинцев.
Мы будем продолжать помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну,
– заявил Байден.
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