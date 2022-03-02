Чимало конгресменів обрали для виступу Байдена синьо-жовті аксесуари та вбрання. Інші – тримали у руках українські прапори, повідомляє 24 канал.

Зауважте Путін нині ізольований як ніколи: основні тези звернення Байдена у Конгресі

Байден заявив, що Володимир Путін хотів забрати Україну, однак прорахувався. Хоробрість президента Володимира Зеленського та українського народу надихає увесь світ.

Президент США зауважив: Путін посилає танки, але він ніколи не завоює душі українців.

Ми продовжуватимемо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну,

– заявив Байден.

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